Президент "Динамо" Игорь Суркис решился на откровенный разговор с возмущенными фанатами. Говорили о скандальном назначения Мирчи Луческу главным тренером киевского клуба 23 июля.

Представители ультрас "Динамо" пришли к стадиону имени Лобановского, чтобы выразить свое возмущение решением Суркиса. Об этом сообщает "Главком".

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Что Суркис сказал фанатам, а они ему

Олигарх предложил фанатам пообщаться на территории стадиона. Он вышел к ним сам и без охраны. В то же время агрессивно отреагировал на то, что из окна стадиона разговор снимали на камеру.

Представители ультрас сразу заявили Суркису, что своим решением он плюнул в душу фанатам: "Вы выбрали того, кто считался у нас символом нечистоплотности, кто поливал наш клуб грязью".

Суркис ответил им, что долго колебался и даже двое суток не спал, пытаясь убедить Луческу возглавить клуб. Он также считает, что мистер якобы затаил обиду на "Шахтер" и готов им отомстить, а Ахметову доказать, что тот был неправ увольняя его. Суркис также добавил, что других кандидатур не рассматривал, поскольку эта была самая оптимальная.

Вы же критиковали меня за "динамовские сердца"? Хотели иностранного специалиста? Имеете,

– сказал Суркис.

Впоследствии между ним и фанатами началась настоящая перепалка и обвинения друг друга. Владелец "Динамо" вспомнил оскорбительный баннер в Чернигове.



Банер ультрас "Динамо" в Чернигове / Фото WBC Ультрас Динамо

По словам Суркиса, Луческу никого менять не собирается. Тренером вратарей остается Михаил Михайлов. В тренерский штаб мистер возьмет Александра Спиридона (молдавского специалиста, который был его помощником в "Шахтере" и "Зените").

После чего фанаты упрекнули его тем, что Луческу достиг в "Шахтере" всего из-за того, что Ахметов минимально вмешивался в политику клуба. Чего не скажешь о самом Суркисе.

Похоже, президента "Динамо" эти слова действительно задели, потому что он перешел на маты.

"Идите работайте в клубе, устрою вас на работу! Давать советы может каждый. Учитывайте возможности Ахметова и мои. Я в этот клуб вх**рил полтора миллиарда, тянул его из последних сил. Управлять за чужие деньги может каждый. Свои вложите. Дайте 30 миллионов долларов в год и управляйте. Я буду в стороне. Назначайте тренера и берите, кого хотите", – сказал Суркис.

Потом он сказал, что с Луческу у него договоренность: "Нет результата – расходимся без компенсации". После чего разговор оборвался, как говорят журналисты, по инициативе фанатов.

Что известно о назначении Луческу в Динамо: главное

Румынский тренер Мирча Луческу официально возглавил киевское "Динамо". Он начнет тренировать столичный клуб с сезона 2020/2021.

Контракт между специалистом и комндой заключен на два года. Впрочем в нем есть пункт, который позволяет продлить договор еще на один год.

Сам "Мистер", как его называют в футбольном мире, признался, что очень скучал по Украине и мечтал сюда вернуться. Мол, здесь у него есть большая привязанность болельщиков.

Впрочем ультрасы столичного клуба по этому поводу, похоже, недовольны. Их не устраивает прошлое румынского специалиста, а именно 12 лет в донецком "Шахтере". Болельщики даже анонсировали акцию протеста.

Достижения Луческу в " Шахтере":

Чемпион Украины – 8 раз,

обладатель Кубка Украины – 6 раз,

обладатель Суперкубка Украины – 7 раз,

обладатель Кубка УЕФА – 1 раз (в 2009 году).

Также Мирча Луческу имеет государственные ордена "За заслуги" І, ІІ и ІІІ степеней. Все они так или иначе связаны с вкладом "Мистера" в развитие украинского футбола.