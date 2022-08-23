Усик: Ребята, силы вам, меткости, мирного неба над головой

Чемпион мира по Украине провел второй подряд 12-раундовый бой против Энтони Джошуа. Александр Усик сумел сберечь титулы, которые привезет в Украину.

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Накануне боя наш боксер совершил несколько хороших поступков. Сначала Усик купил права на трансляцию реванша. Александр заверил, что его земляки и так есть куда тратить деньги. Потому все украинцы смогли увидеть бой абсолютно бесплатно.

Также команда Усика по его просьбе организовала приезд в Саудовскую Аравию нескольких наших военных, которые смогли поддержать боксера вживую.

Отметим, что именно наши защитники убедили Александра вернуться на ринг после ужасных событий, которые начались 24 февраля.

Чемпион мира еще на ринге всем ответил на вопрос: "Чей Крым?", а на послематчевой пресс-конференции получил подарок от наших военных в виде флага Украины. После победы в реванше Усик обратился к украинским бойцам на передовой.

Ребята, здравствуйте. Батальона "Штурм", ветеранам морской пехоты и 45-му батальону, воюющему на Донбассе. Спасибо за поддержку. Ребята, силы вам, меткости, мирного неба над головой. Мы не сдаемся. Силы, радости. Слава Богу за все, слава Украине,

– сказал Усик.

Видеообращение Александра Усика

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