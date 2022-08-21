Усик: Это ему снится каждый день

На послематчевой пресс-конференции немало вопросов интересовало прессу. Не обошли журналисты вниманием и одиозное заявление "Цыганского короля" после реванша, сообщает 24 канал.

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Ответ Усика был не менее интересен и вызвал улыбки на лицах присутствующих и овации в зале. Промоутер украинца Александр Красюк из-за смеха даже не смог сразу перевести на английский ответ боксера.

Написал что победит нас с Джошуа в один день? Это ему снится каждый день, когда он там кого-то победил. Вы знаете, что он побьет? Задницу он свою побьет,

– сказал Усик.

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В комментарии после победы Усик заявил, что хочет сразиться с Фьюри или не будет боксировать вообще.

Что такого сказал Фьюри

Британский боксер назвал у себя в инстаграмме это сражение одним из худших титульных поединков в этой весовой категории.

"Цыганский король" заявил, что победил бы Усика и Джошуа в один вечер.

Если быть честным с вами, ребята, после просмотра, оба они были дерьмом. Это был один из самых плохих титульных боев в тяжелом весе, которые я когда-либо видел. Это было дерьмо! Давайте! Я уничтожу их обоих в один вечер. "Цыганский король" останется здесь навсегда,

– сказал Тайсон.

Напомним, что Фьюри объявил об окончании карьеры после яркой победы над Деонтеем Уайлдером.

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