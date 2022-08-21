В субботу, 20 августа, Александру Усику покорилась крупная победа в Саудовской Аравии. Украинец смог во аторой раз выиграть у Энтони Джошуа и остаться с поясами WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.

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После боя Александр посвятил победу Украине и воинам ВСУ, защищающим наши земли в войне против России. Отреагировал Усик и на вызовы "Симферополь" из зала, пишет 24 канал.

Поначалу боксер просто приветствовал фаната. А потом Александр попросил его повторить название города, после чего добавил "Украина".

Как Усик ответил на скандирование "Симферополь":

Напомним, что Усик является уроженцем Симферополя, однако после начала войны в 2014 году он неоднократно избегал вопроса о территориальной принадлежности полуострова, словно боясь назвать Крым частью Украины.

Дальнейшие планы Усика

Стало известно, что после победы над AJ Усик планирует сразиться за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Для этого ему не хватает пояса WBC.

Он принадлежит Тайсону Фьюри, который объявил о планах завершить карьеру. При этом британец не забыл сделать провокационное заявление после боя Усика и Джошуа.