Льюис: Фанаты заслуживают этого

Легенда бокса Леннокс Льюис хочет в будущем увидеть на ринге противостояния Александр Усик – Тайсон Фьюри. "Цыганский король" уже даже не так утверждено говорит о своей пенсии.

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Льюис обратился к обоим боксерам с просьбой провести титульный поединок за звание абсолютного чемпиона мира.

Эй, ребята, мы можем наконец-то дать фанатам бой за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе? 19 лет – это большой срок и фанаты заслуживают этого. Сделаем это!,

– написал британский боксер.

Усик после победы в реванше над Джошуа тоже заявил, что готов провести поединок против Фьюри и призвал его возвращаться в ринг.

Любопытно! Именно Льюис был последним абсолютным чемпионом мира. Леннокс в 2003 году победил Виталия Кличко. После чего обещал дать украинцу возможность для реванша, но затем закончил профессиональную карьеру.

Напомним, что Тайсон объявил об окончании карьеры после яркой победы над Деонтеем Уайлдером. Хотя в боксерском сообществе не верят словами "Цыганского короля" о пенсии.

Фьюри ответил на призыв от Усика

Украинский боксер еще на ринге заверил, что хочет сразиться против Тайсона или не будет боксировать вообще. Впоследствии он в комментарии DAZN снова призвал британца вернуться.

Ответа от "Цыганского короля" долго ждать не пришлось. Фьюри заявил, что за один вечер может победить сразу двух боксеров и назвал реванш Усик – Джошуа самым плохим титульным боем.

Усик же смешно ответил на пресс-конференции на такие одиозные заявили британца.