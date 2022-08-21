Льюис: Фанаты заслуживают этого
Легенда бокса Леннокс Льюис хочет в будущем увидеть на ринге противостояния Александр Усик – Тайсон Фьюри. "Цыганский король" уже даже не так утверждено говорит о своей пенсии.
Интересно узнать Дупу он свою побьет, – Усик ответил на одиозное заявление Фьюри: видео с пресс-конференции
Льюис обратился к обоим боксерам с просьбой провести титульный поединок за звание абсолютного чемпиона мира.
Эй, ребята, мы можем наконец-то дать фанатам бой за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе? 19 лет – это большой срок и фанаты заслуживают этого. Сделаем это!,
– написал британский боксер.
Усик после победы в реванше над Джошуа тоже заявил, что готов провести поединок против Фьюри и призвал его возвращаться в ринг.
Напомним, что Тайсон объявил об окончании карьеры после яркой победы над Деонтеем Уайлдером. Хотя в боксерском сообществе не верят словами "Цыганского короля" о пенсии.
Фьюри ответил на призыв от Усика
Украинский боксер еще на ринге заверил, что хочет сразиться против Тайсона или не будет боксировать вообще. Впоследствии он в комментарии DAZN снова призвал британца вернуться.
Ответа от "Цыганского короля" долго ждать не пришлось. Фьюри заявил, что за один вечер может победить сразу двух боксеров и назвал реванш Усик – Джошуа самым плохим титульным боем.
Усик же смешно ответил на пресс-конференции на такие одиозные заявили британца.