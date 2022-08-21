Александр Усик победил Энтони Джошуа в реванше. Он защитил чемпионские пояса по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в тяжелом весе, которыми владеет Усик, а также выиграл вакантный пояс чемпиона по версии журнала The Ring.

Как это было Усик победил Джошуа в бою-реванше

Однако до звания абсолютного чемпиона мира Усику не хватает одного чемпионского звания – по версии WBC. Этим чемпионским поясом владеет Тайсон Фьюри. Следовательно, Усик теперь требует поединок именно с ним.

"Я буду боксировать с Тайсоном Фьюри, или не буду боксировать вообще", – четко заявил Усик после победы над Джошуа.

Следует отметить, что Усик уже был абсолютным чемпионом мира по боксу. Однако он тогда выступал в первом тяжелом весе. В тяжелом весе он получил чемпионские пояса в первом бою против Энтони Джошуа 25 сентября 2021 года. 20 августа 2022 года он защитил свои чемпионские титулы в реванше с Энтони Джошуа.