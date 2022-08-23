Усик: Хлопці, сили вам, влучності, мирного неба над головою

Чемпіон світу з України провів другий поспіль 12-раундовий бій проти Ентоні Джошуа. Олександр Усик зумів зберегти титули, які привезе в Україну.

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Напередодні бою наш боксер зробив декілька гарних вчинків. Спершу Усик купив права на трансляцію реваншу. Олександр запевнив, що його земляки і так є куди витрачати гроші. Тому усі українці змогли побачити бій абсолютно безкоштовно.

Також команда Усик на його прохання організувала приїзд у Саудівську Аравію декількох наших військових, які змогли підтримати боксера наживо.

Відзначимо, що саме наші захисники переконали Олександра повернутись на ринг після тих жахливих подій, які розпочались 24 лютого.

Чемпіон світу ще на ринзі усім відповів на запитання: "Чий Крим?", а на післяматчевій пресконференції отримав подарунок від наших військових у вигляді прапора України. Після перемоги у реванші Усик звернувся до українських бійців на передовій.

Хлопці, доброго дня. Батальйону "Штурм", ветеранам морської піхоти та 45-му батальйону, який воює на Донбасі. Дякую за підтримку. Хлопці, сили вам, влучності, мирного неба над головою. Ми не здаємося. Сили, радості. Слава Богу за все, слава Україні,

– сказав Усик.

Відеозвернення Олександра Усика

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