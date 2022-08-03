Промоутер: Это подарок Александра Усика

Александр Красюк, промоутер обладателя титулов WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Александра Усика рассказал, что его подопечный за собственные средства выкупил права на трансляцию реванша из Энтони Джошуа.

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На самом деле, чем ближе к бою, тем больше процессов необходимо контролировать, инициировать. Многие такие мелкие вещи, без которых невозможно провести событие, трансляцию. Чисто организационные моменты, от которых многое зависит. Ну вот, в частности, трансляция в Украине. С одной стороны, все выглядит просто – принял по спутнику и показываешь. Но на самом деле в этот раз трансляция будет необычной,

– сказал промоутер.

Ранее уже сообщалось, что реванш Усик – Джошуа украинцы смогут посмотреть бесплатно. Красюк объясним с чем это связано. Также он рассказал, где украинцы смогут посмотреть долгожданный поединок.

"Это подарок Александра Усика, потому что он за свои деньги получил эти права и бесплатно хочет передать всему украинскому народу, чтобы этот поединок каждый желающий украинец мог наблюдать в прямом эфире. Поэтому сегодня мы понимаем, что нужно сделать максимальную дистрибуцию этого поединка. Наши партнеры Megogo будут формировать этот сигнал. Сигнал будет приходить на телеканал "Суспильное", например, тот, кто не имеет доступа к интернету или Megogo, сможет смотреть этот поединок в прямом эфире на этом телеканале. И, скорее всего, этот поединок будет транслировать еще один наш партнер – компания Пари-Матч на своем сайте и в своем приложении", – разъяснил Красюк.

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Главная цель трансляции – помочь Украине

Промоутер подчеркнул, что задача команды Усика – сделать максимальное количество контактов с аудиторией. Это связано с тем, что фонд боксера использует эту возможность для того, чтобы собрать деньги на помощь Украине.

Во время прямого эфира каждый желающий сможет с помощью QR-кода внести вклад в победу. Также все деньги от спонсоров, которые будут помогать с этой трансляцией, будут переходить в фонд Александра Усика и будут использованы для помощи Украине,

– рассказал специалист.

"На самом деле на этот раз это не просто спортивное событие. Спортивное событие здесь на втором плане. Это метод, которым хочет воспользоваться Александр. Ведь он основал свой благотворительный фонд, достаточно успешно работающий, помогая людям и вооруженным силам. Помощи никогда не бывает слишком много, поэтому в рамках этой трансляции будут собираться деньги, и потом сам Александр будет публично отчитываться, как эти деньги были использованы. С таким призывом, я думаю, сам Александр ближе к поединку обратится к своим землякам и своим фанатам, пусть это сделает. А наша задача сделать так, чтобы сам процесс был максимально доступным и простым для кого-либо", – добавил Красюк.

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