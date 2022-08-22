Мощное заявление Усика
Победа в реванше позволяет Александру Усику продолжить свой путь в бой за абсолют, который может стать следующим поединком в карьере украинца. Обидчик Энтони Джошуа снова обратился к Фьюри.
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Усик заявил, что пусть Тайсон отдаст титул и дальше отдыхает на пенсии.
Пусть пояс отдаст и отдыхает,
– сказал Усик.
Видеообращение Усика к Фьюри
Усик призывает Фьюри возвращаться на ринг
- Еще после победы в реванше Усик прямо на ринге заверил, что хочет боя против Фьюри или не будет биться вообще. Впоследствии Александр снова обратился к Тайсону с призывом вернуться на ринг.
- "Цыганский король" ответил в традиционно дерзком стиле. Британец заявил, что побил бы сразу двух боксеров за один вечер, а реванш Усик – Джошуа назвал одним из худших титульных боев.
- После чего получил не менее яркий ответ украинца. Усик заверил, что победы Фьюри только снятся, а побить он сможет только свою задницу.
- Легендарный Леннокс Льюис обратился к Фьюри и Усику с просьбой провести бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.