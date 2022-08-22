Мощное заявление Усика

Победа в реванше позволяет Александру Усику продолжить свой путь в бой за абсолют, который может стать следующим поединком в карьере украинца. Обидчик Энтони Джошуа снова обратился к Фьюри.

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Усик заявил, что пусть Тайсон отдаст титул и дальше отдыхает на пенсии.

Пусть пояс отдаст и отдыхает,

– сказал Усик.

Видеообращение Усика к Фьюри

Усик призывает Фьюри возвращаться на ринг