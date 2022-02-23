Пост со словами поддержки Андрей Шевченко опубликовал в инстаграме.

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Украина – моя Родина! Я всегда гордился своим народом и своей страной! Мы пережили много непростых периодов и за прошедшие 30 лет сформировались как нация! Нация искренних, трудолюбивых и свободолюбивых граждан!

– говорится в сообщении Шевченко.

Он призвал украинцев к единению в это сложное время.

Это самое главное наше достояние! Сегодня сложное время для всех нас. Но мы должны объединяться! В единстве мы победим! Слава Украине!"

– подчеркнул Шевченко.

Стоит отметить, что Шевченко – не первый спортсмен, который выразил слова поддержки Украине после того, как Россия самовольно признала "независимость" ранее захваченных территорий Донецкой и Луганской областей. До него это сделала Дарья Белодед, Роман Зозуля, Владимир Кличко, Ольга Харлан, Сергей Стаховский, Оксана Баюл, Анастасия Брызгина. Поддержал украинский народ и бывший футболист киевского Динамо, а теперь – мэр грузинской столицы Тбилиси Каха Каладзе.

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