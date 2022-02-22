"Мы никогда не были братскими народами"
Украинский форвард Фуэнлабрады Роман Зозуля отреагировал на признание президентом России так называемых псевдореспублик. Футболист написал эмоциональный пост в своем фейсбуке.
Читайте также Европа находится на грани войны, – легенда футбола Линекер об обострении ситуации в Украине
Зозуля подчеркнул, что Украина и Россия никогда не были братскими народами.
Мы никогда не были братскими народами, потому что братьям не пытаются навязать комплекс неполноценности и при случае закинуть петлю на шею. Мы всегда были костью в горле для большинства правителей "великой и могучей",
– заявил футболист.
Спортсмен отметил, что в разные исторические периоды Российская Федерация стремилась покорить украинцев.
"У нас никогда не было стокгольмского синдрома, у нас всегда было тотальное неприятие их насилия и контроля. В новейшей истории Украины мы это демонстрировали раз в десятилетие на Майданах. Зато наши соседи боятся поднять голову и выразить протест душевнобольному царю.
Конечно, есть сознательные россияне, которые неоднократно выражали нам свою поддержку, но их критически мало. Подавляющее большинство – это зомбированная пропагандой биомасса. Но это их выбор – жить в страхе и угнетении. И нам с ними не по пути", – подчеркнул Зозуля.
"Путин – это реинкарнация Гитлера"
Роман заверил, что мы другая нация, которая не стремится завоевывать чужое, но и не собирается отдавать свое.
На 8-м году войны наконец весь мир прозрел и осознал, что в Украине нет никакого гражданского конфликта, что мы 8 лет сдерживаем российскую агрессию и не даем ей распространиться на всю Европу. Ценой этого стало 15 тысяч жизней,
– говорится в публикации.
"Поэтому мир должен осознать и другую истину, что Путин – это реинкарнация Гитлера. И его планы более амбициозны, чем захват Украины. Поэтому, сейчас как никогда важно, чтобы мир объединился и ввел экономические санкции против этого проклятого режима.
А с физическим сопротивлением, уверен, наши ВСУ справятся, потому что характер наших военных выкован из стали. Наша победа уже близко, как и феерический конец кремлевского зла. Верю в Украину, верю в победу, верю в украинскую армию", – добавил футболист.