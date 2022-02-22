"Мы никогда не были братскими народами"

Украинский форвард Фуэнлабрады Роман Зозуля отреагировал на признание президентом России так называемых псевдореспублик. Футболист написал эмоциональный пост в своем фейсбуке.

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Зозуля подчеркнул, что Украина и Россия никогда не были братскими народами.

Мы никогда не были братскими народами, потому что братьям не пытаются навязать комплекс неполноценности и при случае закинуть петлю на шею. Мы всегда были костью в горле для большинства правителей "великой и могучей",

– заявил футболист.

Спортсмен отметил, что в разные исторические периоды Российская Федерация стремилась покорить украинцев.

"У нас никогда не было стокгольмского синдрома, у нас всегда было тотальное неприятие их насилия и контроля. В новейшей истории Украины мы это демонстрировали раз в десятилетие на Майданах. Зато наши соседи боятся поднять голову и выразить протест душевнобольному царю.

Конечно, есть сознательные россияне, которые неоднократно выражали нам свою поддержку, но их критически мало. Подавляющее большинство – это зомбированная пропагандой биомасса. Но это их выбор – жить в страхе и угнетении. И нам с ними не по пути", – подчеркнул Зозуля.

"Путин – это реинкарнация Гитлера"

Роман заверил, что мы другая нация, которая не стремится завоевывать чужое, но и не собирается отдавать свое.

На 8-м году войны наконец весь мир прозрел и осознал, что в Украине нет никакого гражданского конфликта, что мы 8 лет сдерживаем российскую агрессию и не даем ей распространиться на всю Европу. Ценой этого стало 15 тысяч жизней,

– говорится в публикации.

"Поэтому мир должен осознать и другую истину, что Путин – это реинкарнация Гитлера. И его планы более амбициозны, чем захват Украины. Поэтому, сейчас как никогда важно, чтобы мир объединился и ввел экономические санкции против этого проклятого режима.

А с физическим сопротивлением, уверен, наши ВСУ справятся, потому что характер наших военных выкован из стали. Наша победа уже близко, как и феерический конец кремлевского зла. Верю в Украину, верю в победу, верю в украинскую армию", – добавил футболист.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.