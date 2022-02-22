Кличко: У нас сильный и сплоченный народ

Именитый экс-боксер не остался в стороне от последних событий. Он подчеркнул, что Украина является сильным государством.

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Будьте уверены: Украина – сильная. У нее сильная столица Киев, сильные города и села, а также сильный и сплоченный народ, который превыше всего ценит свои независимость, суверенитет и мир в Европе. Ее воля будет существовать вечно. Слава Украине,

– написал Владимир Кличко в своем твиттере.

Бывший нападающий сборной Англии по футболу Гари Линекер тоже отреагировал на абсурдные действия президента России. В своем твиттере он высказался относительно последних событий в Украине.

Также экс-футболист поделился публикацией Владимира Кличко и пожелал нашей стране удачи.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Как реагируют спортсмены

Владимир Путин 21 февраля созвал заседание Совбеза, где заявил, что Россия признает так называемые псевдореспублики на оккупированном Донбассе. Российская Федерация подписала с главарями этих незаконных формирований так называемый "договор о дружбе".

Атлеты и мировые деятели доказывают в очередной раз то, что спорт не может быть вне политики.

Украинские спортсмены отреагировали на последние события в стране. Также многие иностранные атлеты не оставили без внимания эту тему. Самый титулованный российский теннисист Евгений Кафельников выразил свою позицию.

На футбольных матчах в Англии и Болгарии фанаты растянули сине-желтый флаг. А легендарная бывшая тенисистка Мартина Навратилова поддержала не только Украину, но и первую ракетку нашей страны Элину Свитолину.

Первая олимпийская чемпионка независимой Украины Оксана Баюл, которая сейчас проживает в США, поддержала свою родную страну. Спортивный репортер The Times назвал Путина фашистом.