Кличко: У нас сильный и сплоченный народ
Именитый экс-боксер не остался в стороне от последних событий. Он подчеркнул, что Украина является сильным государством.
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Будьте уверены: Украина – сильная. У нее сильная столица Киев, сильные города и села, а также сильный и сплоченный народ, который превыше всего ценит свои независимость, суверенитет и мир в Европе. Ее воля будет существовать вечно. Слава Украине,
– написал Владимир Кличко в своем твиттере.
Бывший нападающий сборной Англии по футболу Гари Линекер тоже отреагировал на абсурдные действия президента России. В своем твиттере он высказался относительно последних событий в Украине.
Также экс-футболист поделился публикацией Владимира Кличко и пожелал нашей стране удачи.
Как реагируют спортсмены
Владимир Путин 21 февраля созвал заседание Совбеза, где заявил, что Россия признает так называемые псевдореспублики на оккупированном Донбассе. Российская Федерация подписала с главарями этих незаконных формирований так называемый "договор о дружбе".
Атлеты и мировые деятели доказывают в очередной раз то, что спорт не может быть вне политики.
Украинские спортсмены отреагировали на последние события в стране. Также многие иностранные атлеты не оставили без внимания эту тему. Самый титулованный российский теннисист Евгений Кафельников выразил свою позицию.
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