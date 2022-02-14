По информации источника, союз может перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга, если Россия начнет полномасштабную войну с Украиной. Пока что проведение матча запланировано на 28 мая.

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Русская редакция Metaratings.ru обратилась в УЕФА по этому вопросу, не указав, какой именно вопрос был задан союза.

"УЕФА постоянно и внимательно следит за ситуацией. Сейчас менять место проведения не планируется", – ответили в УЕФА.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Подобная ситуация в прошлом году

УЕФА готов к экстренной смене места проведения матча. В прошлом сезоне финал Лиги чемпионов перенесли из Стамбула в Порту менее чем за месяц из-за коронавирусных ограничений.