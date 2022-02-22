Каладзе верит в восстановление границ

Бывший футболист киевского Динамо и Милана на своей странице в твиттере выразил свою поддержку Украине, страдающей от "императорского безумия" Владимира Путина. Каха Каладзе вспомнил оккупированные Россией территории его родной Грузии.

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Мэр Тбилиси осудил действия главы России и заявил, что Грузия подставит плечо братскому украинскому народу. Каладзе надеется, что через определенное время Украина и Грузия вернут свои границы и земли.

Грузия, у которой 20% территории оккупировано, осуждает признание Россией украинских сепаратистских регионов Донецка и Луганска. Мы в Грузии стоим за братскую Украину, как и она стояла за нас. Я верю, что скоро и Украина, и Грузия восстановят свои границы, и я желаю им мира,

– написал Каха Каладзе.

Интересно. Во времена футбольной карьеры Каха Каладзе выступал в украинском чемпионате. Защитник выступал за Динамо в период 1998 – 2001 годов.

Что произошло 21 февраля

Вечером Владимир Путин созвал заседание Совбеза, после чего он выступил с видеообращением, в котором заявил, что Россия признает так называемые "псевдореспублики" на оккупированном Донбассе. Впоследствии глава Кремля подписал указы об этом.

Президент России сказал Украине прекратить военные действия, которые нарушают мир на Донбассе. По словам очевидцев, после таких "больных" заявлений по улицам Донецка проехалась целая колонна военной российской техники. Якобы это по указу Путина, который хочет "поддерживать мир".

Владимир Зеленский немедленно созвал внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны после таких действий Путина. Президент Украины ночью вышел с обращением к украинцам, в котором заверил, что все под контролем власти и украинской армии, поэтому можно спать спокойно.