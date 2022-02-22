Первые последствия после безумных решений Путина

21 февраля президент России Владимир Путин "легализовал" псевдореспублики оккупированных частей Донбасса и Луганщины. Глава Кремля приказал российским войскам зайти на территории, чтобы "урегулировать мир".

К теме США ввели санкции против суверенного долга России

Мир быстро отреагировал на такие действия России, а все обещания не остались на уровне слухов. Первым пострадал футбольный клуб ЦСКА из Москвы.

Министерство финансов США ввело санкции против московской команды Отметим, что армейский клуб контролируется хозяйственной корпорацией ВЕБ.РФ, пострадавшей от санкций.

В список попавших под санкции можно выделить сына директора ФСБ Дениса Бортникова, сына бывшего директора СВР Петра Фрадкова и сына первого заместителя главы администрации президента Владимира Кириенко.

ЦСКА является одним из топовых клубов российского чемпионата. В сезоне-2021/2022 занимает 4 место в Премьер-лиге России, имея в своем активе 30 очков.

Следующий матч "армейцы" сыграют 26 февраля против другого московского клуба Спартака.

Великобритания поддержала США

Британцы ввели санкции против пяти российских банков. В этот список попал "Промсвязьбанк", являющийся спонсором вышеупомянутого футбольного клуба ЦСКА, сообщает TheGuardian.

Также Великобритания наложила санкции на Геннадия Тимченко, Бориса Ротенберга и Игоря Ротенберга. Двое первых тоже совмещены с российским спортом.

Тимченко – президент хоккейного клуба СКА, Борис Ротенберг руководит футбольной командой Сочи.