Белодед: Я люблю свою страну

21 февраля президент России Владимир Путин "легализовал" псевдореспублики оккупированных частей Донецкой и Луганской областей. На этот безумный поступок отреагировало чуть ли не все украинское спортивное сообщество. Дарья Белодед не стала исключением.

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Дзюдоистка на своей странице в инстаграме выложила фото сине-желтого флага, который развевается на фоне лица Дарьи с соревнований. Олимпийская призерка в Токио-2020 заявила, что хочет мирное небо над украинской территорией, без каких-либо военных действий, которые забирают жизни ее земляков.

Я люблю свою страну, это мой дом, моя Родина! И я хочу жить в мире, без войны и постоянных угроз,

– написала Белодед.



Белодед поддержала родную страну / Фото из инстаграма дзюдоистки

Напомним, что Дарья Белодед принесла Украине первую медаль на Олимпийских играх-2020 в Токио. Дзюдоистка стала третьей.

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