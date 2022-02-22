Поддержка из США

На своей странице в инстаграме олимпийская чемпионка по фигурному катанию разместила два фото, где позирует в сине-желтом пиджаке. Оксана Баюл отбросила все обиды на родную страну и поддержала украинцев.

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Фигуристка коротко подписала первую фотографию.

С годами все больше хочется молчать. Молчать красноречиво… Как говорится, лучше промолчать, чем глупости болтать,
– написала Баюл.

В сторис спортсменка забросила это фото и добавила смайл флага Украины.


Оксана Баюл / Фото из инстаграма фигуристки

Мир поддерживает Украину