Стаховский против российской агрессии

Теннисист поддержал свое государство. Комментарием по поводу громких событий Стаховский поделился в инстаграме.

Достойно внимания "Больное, неадекватное существо": спортсмены о "легализации" Путиным боевиков на Донбассе

Придет день, и мы поднимем украинское знамя над Донецком и Луганском. Снова,
– написал Стаховский.

Стаховский в очередной раз проявил свою гражданскую позицию / Фото из инстаграма теннисиста

Путин 21 февраля созвал заседание Совбеза, где заявил, что Россия признает так называемые псевдореспублики на оккупированном Донбассе.

К тому же Россия подписала с предводителями этих незаконных формирований так называемый "договор о дружбе".

Сергей Стаховский: что известно о спортсмене

  • Стаховский в январе 2022 года завершил карьеру.
  • Последним турниром для украинца стал открытый чемпионат Австралии. Сергей в первом круге квалификации потерпел поражение от американца Джеффри Джона Вулфа.