Стаховский против российской агрессии

Теннисист поддержал свое государство. Комментарием по поводу громких событий Стаховский поделился в инстаграме.

Достойно внимания "Больное, неадекватное существо": спортсмены о "легализации" Путиным боевиков на Донбассе

Придет день, и мы поднимем украинское знамя над Донецком и Луганском. Снова,

– написал Стаховский.

Стаховский в очередной раз проявил свою гражданскую позицию / Фото из инстаграма теннисиста

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Путин 21 февраля созвал заседание Совбеза, где заявил, что Россия признает так называемые псевдореспублики на оккупированном Донбассе.

К тому же Россия подписала с предводителями этих незаконных формирований так называемый "договор о дружбе".

Сергей Стаховский: что известно о спортсмене