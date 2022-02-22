Стаховский против российской агрессии
Теннисист поддержал свое государство. Комментарием по поводу громких событий Стаховский поделился в инстаграме.
Достойно внимания "Больное, неадекватное существо": спортсмены о "легализации" Путиным боевиков на Донбассе
Придет день, и мы поднимем украинское знамя над Донецком и Луганском. Снова,
– написал Стаховский.
Стаховский в очередной раз проявил свою гражданскую позицию / Фото из инстаграма теннисиста
Путин 21 февраля созвал заседание Совбеза, где заявил, что Россия признает так называемые псевдореспублики на оккупированном Донбассе.
К тому же Россия подписала с предводителями этих незаконных формирований так называемый "договор о дружбе".
Сергей Стаховский: что известно о спортсмене
- Стаховский в январе 2022 года завершил карьеру.
- Последним турниром для украинца стал открытый чемпионат Австралии. Сергей в первом круге квалификации потерпел поражение от американца Джеффри Джона Вулфа.