Толстяк, сильнее лупи его, – Фьюри попросил Усика "надрать зад" Джошуа в реванше
Источник:24 канал
Александр Усик встретился с Тайсоном Фьюри накануне боя Василия Ломаченко в Нью-Йорке. Стало известно, что сказал британец в разговоре с украинским боксером.
Фьюри: Таким огромным стал
В интернете появилось видео с обращением Тайсона Фьюри к Александру Усику. Боксер из Великобритании был поражен физической формой украинца.
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33-летний британец попросил украинца во второй раз победить Энтони Джошуа, но на этот раз нокаутом. Похоже, что голос Фьюри в реванше Усик-Джошуа будет именно на стороне боксера из Украины. Он заявил, чтобы Александр серьезно избил его земляка.
Толстяк! Ахаха! Да ты подрос за год… Таким огромным стал. Пожалуйста, надери еще раз Энтони зад. Твой кошелек пополнится миллионами долларов, если ты его нокаутируешь. Я уверен в этом. Сильнее лупи его. Сильнее!
– сказал Фьюри.
Напомним, что Усик и Фьюри пересеклись перед боем Василия Ломаченко в Нью-Йорке. Боксеры перекинулись несколькими словами и сделали совместное фото с Бобом Арумом, который в тот день праздновал свое 90-летие.
Фьюри хотел подраться с Усиком
- После победы Усика над Энтони Джошуа и победы Фьюри над Деонтеем Уайлдером многие заговорили о бое обоих победителей. Но на пути этому поединку стал Джошуа, который активировал опцию реванша с украинцем.
- Через некоторое время Энтони вроде бы согласился отойти в сторону, но его отступные должны были составить 40 миллионов долларов.
- Со временем возникла еще одна преграда, но уже официальная. WBC назначила для Фьюри следующего обязательного соперника. Им стал Диллиан Уайт.
- Поэтому становится все более реально, что в следующем бою Усик снова подраться с Джошуа. Украинский боксер заявил, еще до реванша с Энтони еще очень далеко, пока что ведут переговоры.
- Британский боксер Дэйв Аллен заявил, что лишь Усик может победить Фьюри и наоборот.