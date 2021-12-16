Фьюри ставит на Усика
Еще летом Фьюри хотел встретиться с Джошуа и даже заключил контракт на два поединка. Однако Энтони встретился с Усиком и потерпел поражение единогласным решением судей.
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Тайсон убежден, что Усик во второй раз победит Джошуа. Более того, непобедимый Фьюри прогнозирует победу украинца нокаутом.
Он снова победит Джошуа в их реванше. Вероятно, на этот раз нокаутирует его,
– сказал британец.
Также Фьюри в привычном для себя стиле похвалил Усика и попытался унизить непобедимого украинца.
"Усик очень хороший боксер, но когда мы были здесь на днях вместе, он выглядел рядом со мной как средневес", – резюмировал Тайсон.
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Что известно о реванше Усик – Джошуа
- Александр Красюк, промоутер Усика, в эксклюзивном интервью сайту 24 канала назвал дедлайн организации реванша с Джошуа. По его словам, боксеры должны договориться до 25 апреля 2022 года.
- Усик выражал желание провести бой в Киеве на НСК "Олимпийский". В то же время, команда Джошуа снова хочет, чтобы бой состоялся в Великобритании. Также поединок может состояться на Ближнем Востоке.
- Недавно появилась информация, что реванш может и не состояться. Это произойдет, если Джошуа получит отступные. Усик заявил, что был бы рад не драться против Джошуа, а сразу встретиться с Фьюри.