Аллен: Один человек способен побить Усика
29-летний Дэйв Аллен назвал поединок, который может стать одним из величайших в истории бокса. И это бой с участием Александра Усика.
Читайте также Иду в церковь, молюсь и прошу помощи, – Усик дал совет Джошуа, который хочет реванша
Британский боксер назвал соперника украинца, который мог бы одолеть Усика. Им стал его земляк и обладатель титула WBC Тайсон Фьюри. По его мнению, это противостояние могло бы стать в один ряд с боем Мохаммеда Али с Джо Фрейзером.
Уверен, что только один человек способен побить Усика – это Тайсон Фьюри. И только Усик способен победить Фьюри,
– сказал Аллен.
Усик мог провести бой с Фьюри
- После победы Усика над Энтони Джошуа, а Фьюри над Деонтеем Уайлдером многие заговорили о бое обоих победителей. Однако помехой стал Джошуа, который активировал опцию реванша с украинцем.
- Впрочем, британец через некоторое время был готов отсрочить поединок с Александром, взяв отступные.
- Фьюри и Усик были готовы побоксировать на одном ринге. Однако снова между ними возникла преграда, но на этот раз уже серьезная.
- WBC официально назначила Фьюри следующего обязательного соперника, им стал Диллиан Уайт. Поэтому бой Усика с Фьюри придется отложить.
- Скорее всего, следующим боем Александра будет именно реванш с Энтони. Украинец заявил, что пока до второй встречи еще далеко, промоутеры и менеджеры только ведут переговоры с британской командой.
- Интересно, что Усик и Фьюри пересеклись на арене в преддверии поединка Ломаченко – Комми, который состоялся в Нью-Йорке, и пообщались друг с другом. 33-летний британский боксер заявил, что "идет" за украинцем.