Фьюри придется сразиться с Уайтом

Всемирный боксерский совет обязал Тайсона Фьюри и временного чемпиона WBC Диллиана Уайта начать переговоры о поединке.

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WBC издала приказ о начале периода открытых переговоров между Фьюри и Уайтом.

Организация уже проинформировала промоутерскую компанию Top Rank Боба Арума и Queensberry Promotions Фрэнка Уоррена (представители Фьюри), а также Matchroom Boxing Эдди Хирна (промоутер Уайта).

Фьюри и Уайт могут получить более 30 дней для переговоров. В случае необходимости боксерам предоставят дополнительное время из-за рождественских праздников.

Если представители боксеров не договорятся о бое, то WBC объявит о начале промоутерских торгов. Тогда поединок Фьюри – Уайт будет организовывать промоутер, который сделает лучшее предложение на торгах.

Вниманию. Диллиан Уайт провел 30 поединков и одержал 28 побед (19 нокаутом). В его пассиве поражения Джошуа и Александру Поветкину.

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