Встреча легенд

Усик прибыл в Нью-Йорк, чтобы поддержать своего друга и кума Ломаченко. Фьюри приехал, чтобы поздравить промоутера Боба Арума с 90-летием.

Стоящее Ломаченко уверенно победил Комми, отправив ганца в один нокдаун

Перед боем Арума поздравили с юбилеем и подарили ему огромный торт в виде перчатки. Затем Тайсон вышел на ринг и спел известную песню "Happy Birthday".

Видео приветствие

После этого боксер подошел к Аруму, чтобы сделать совместное фото, а Усик составил им компанию.

Видео встречи Усика и Фьюри

Боб Арум, представляющий интересы Фьюри, ранее неоднократно заявлял о намерениях организовать поединок двух чемпионов мира.

К слову. Василий Ломаченко победил Ричарда Комми решением судей и выиграл титул WBO Inter-Continental.

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