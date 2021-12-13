Фьюри или Джошуа – следующий соперник Усика
Усик заявил, что сейчас они с Джошуа не близки к реваншу. Однако Александр тренируется, чтобы быть готовым к поединку.
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Мы еще не близки к реваншу, только продолжаются переговоры между промоутерами, менеджерами. Я даже в это не лезу. Моя задача – тренироваться, прекрасно чувствовать себя внутри, чтобы, если реванш состоится, выйти и хорошо сделать свою работу,
– сказал боксер.
Усик заверил, что готов встретиться с Тайсоном Фьюри, если Джошуа согласится "отойти в сторону". Британец якобы за 40 миллионов евро готов отказаться от боя с Усиком.
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"Одна из моих целей – стать абсолютным чемпионом мира в тяжелой весовой категории. Для меня совершенно не имеет значения, с кем из них встречаться. Просто с Тайсоном Фьюри это будет выгоднее, потому что у него пояс. Можно стать абсолютным чемпионом быстрее, без боя с Энтони Джошуа. Это – минус один шаг", – резюмировал Александр.
Усик – Фьюри: реален ли бой
- После того, как Тайсон Фьюри во второй раз нокаутировал Деонтея Уайлдера, В WBC дали британцу месяц на организацию боя с Усиком за звание абсолютного чемпиона мира.
- Команда Тайсона якобы выходила на связь с Усиком. В начале декабря WBC объявила о начале переговоров между Фьюри и официальным претендентом Диллианом Уайтом. Хотя Тайсон не хочет драться со своим земляком.
- Усик и Фьюри 12-го декабря посетили бой Василия Ломаченко и Ричарда Комми и пообщались друг с другом. Перед боем Ломаченко 33-летний Тайсон сказал, что "идет" за Усиком.