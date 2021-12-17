Ф'юрі: Таким величезним став

В інтернеті з'явилось відео зі зверненням Тайсона Ф'юрі до Олександра Усика. Боксер із Великої Британії був вражений фізичною формою українця.

До теми Ф'юрі назвав несподіваний результат реваншу Усик – Джошуа

33-річний британець попросив українця вдруге перемогти Ентоні Джошуа, але цього разу нокаутом. Схоже, що голос Ф'юрі у реванші Усик – Джошуа буде саме на стороні боксера з України. Він заявив, щоб Олександр серйозно побив його земляка.

Товстун! Ахаха! Та ти підріс за рік...Таким величезним став. Будь ласка, надери ще раз Ентоні зад. Твій гаманець поповниться мільйонами доларів, якщо ти його нокаутуєш. Я впевнений в цьому. Сильніше лупи його. Сильніше!

– сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, що Усик та Ф'юрі перетнулись перед боєм Василя Ломаченка у Нью-Йорку. Боксери перекинулись декількома словами та зробили спільне фото з Бобом Арумом, який у той день святкував своє 90-річчя.

Ф'юрі хотів побитись з Усиком