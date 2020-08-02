Президент "Динамо" Игорь Суркис разговаривал с владельцем донецкого "Шахтера" Ринатом Ахметовым. Причиной разговора было назначение бывшего наставника "горняков" Мирчи Луческу главным тренером "Динамо"

О своем разговоре с Ахметовым Суркис рассказал в интервью программе "Мага".

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"Я разговаривал с Ринатом Леонидовичем после назначения Луческу. Он мне сказал самые главные слова: "Он – профессионал. Если бы я хотел придумать для своей команды мотивацию, то это лучшая мотивация". У него была абсолютно нормальная реакция. Он говорит: "Это твое решение. Ты – владелец клуба, ты имеешь право единолично его принимать. Если ты будешь выигрывать, тебе будут аплодировать. Если ты будешь проигрывать, как было уже не один раз, тебя будут ругать", – рассказал Суркис.

Владелец "Динамо" также добавил, что Луческу не должен был "получать благословения" от Ахметова, чтобы возглавить "Динамо". А сам Ахметов в этом видит новый вызов для "Шахтера".

"То, что я услышал от него, если это было искренне: "Это будет интересно для нашего чемпионата, а для моей команды новым вызовом". Когда ты выигрываешь в течение 4 лет золотые медали, нужно снова искать мотивацию, чтобы выиграть и в пятый раз", - рассказал Игорь Суркис.

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Назначение Луческу в "Динамо": главное