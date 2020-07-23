Мирча Луческу, бывший тренер "Шахтера", согласовал контракт с киевским "Динамо". Краткую биографию наставника читайте на Спорт 24.

Краткая биография Мирча Луческу

Мирча Луческу родился в Бухаресте (Румыния). Окончил спортивную школу № 2. Также румын имеет диплом Академии экономических наук. Его сын Разван Луческу в прошлом был голкипером, а после окончания карьеры пошел по стопам отца и стал тренером, пишет 24 канал.

Луческу – третий самый титулованный тренер в истории мирового футбола. Кавалер ордена Звезды Румынии.

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Карьера игрока

После окончания спортивной школы в столице перешел в один из грандов румынского футбола – "Динамо". В высшем дивизионе 18-летний нападающий дебютировал в июне 1964 года в матче против "Рапиду".

В сезоне 1968/69 забил 8 голов и провел на поле 28 игр в чемпионате и добился звания лучшего игрока Румынии-1969. Став основным нападающим в сборной Румынии, Луческу сыграл на чемпионате мира 1970 года, который проходил в Мексике.

Свою игровую карьеру Луческу заканчивал в клубе "Корвинул" (Хунедоара). Сыграл символическую прощальную игру за бухарестское "Динамо" 16 мая 1990 года.

Тренерская деятельность

Первым клубом в тренерской карьере специалиста стал "Корвинул" (Хунедоара), где работал играющим тренером.

Середняк румынского футбола вылетел из высшей лиги в сезоне 1979/80, а в следующем сезоне Луческу сумел вернуть хунедоарцев в Лигу А. Следующие два сезона были успешными для клуба под руководством румына. Команда заняла 6 и 3 места соответственно.

В 1981 году Луческу возглавил сборную Румынии. После тренерского периода в румынском "Динамо" специалист отправился в Италию. Там он тренировал ряд итальянских клубов: "Пизу", "Брешию" и "Реджину". В сезоне 1998/99 Луческу несколько месяцев был наставником миланского "Интера". Далее работал тренером "Рапиду".

Лучшую репутацию Мирча Луческу получил в Турции, где проработал четыре года и сумел дважды стать чемпионом страны – с "Галатасараем" и "Бешикташем". С первыми румын вошел в 1/4 Лиги чемпионов и получил Суперкубок Европы.

Луческу в "Шахтере"

18 мая 2004 года Луческу стал главным наставником "Шахтера". С тех пор команда за 8 лет получила 8 чемпионств, 6 Кубков Украины.

В сезоне 2008/09 "Шахтер" феерил на европейской арене, победив в финале немецкий "Вердер", Луческу выиграл с дончанами Кубок УЕФА (сейчас Лига Европы) – первый еврокубковый трофей в истории клуба.

В свое время Мирча Луческу был одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Украины в феврале 2010 года. Кандидатуру румынского тренера поддерживал, в частности, президент ФФУ Григорий Суркис.

В 2011 году издал в Донецке автобиографическую книгу "Мирча Луческу. Моя шахтерская история".

21 мая 2016 года после победы в финальном матче за Кубок Украины покинул "Шахтер". В общем во главе "Шахтера" получил 22 титула и провел 573 официальных поединка в качестве тренера.

Луческу – самый титулованный тренер в истории чемпионата Украины, заслуженный тренер Украины, полный кавалер ордена "За заслуги".

Деятельность после Украины

В конце мая 2016 года возглавил "Зенит" (Санкт-Петербург). Уже через год его контракт с клубом был расторгнут из-за неудовлетворительных результатов команды.

Последним местом работы 74-летнего Луческу была сборная Турции, которую он оставил в феврале 2019 года.