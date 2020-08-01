Стало известно, сколько Суркис пообещал Луческу, если "Динамо" выиграет УПЛ и Суперкубок
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу сможет рассчитывать на хороший бонус в случае победы киевлян в следующем розыгрыше чемпионата Украины.
По контракту с киевским "Динамо" новоиспеченный тренер команды будет зарабатывать 150 тысяч евро в месяц. Об этом сообщает ziare.com.
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За триумф в Суперкубке Луческу дополнительно получит 50 тысяч евро. Еще миллион евро возлагается румынскому специалисту, если в конце сезона команда окажется на первом месте чемпионата Украины.
Что известно о Луческу в "Динамо"?
"Мистер" возглавил киевлян 23-го июля, но через несколько дней подал в отставку из-за давления фанатов. Несмотря на это, Луческу остался наставником "Динамо". Контракт заключен на 2 года с опцией продления.
- Добавим, что фанаты "Динамо не слишком любезно встретили назначение Луческу на пост главного тренера киевлян.
- Во время первой прессконференции Луческу президент киевлян Суркис заявил, что болельщики должны по-европейски смотреть на приглашение румынского тренера.
- Из-за давления СМИ и болельщиков "Динамо" 27-го июля появилась информация о том, что Луческу подал в отставку. Впоследствии появилась информация, что Луческу остается у "Динамо".
- 28 июля ультрас киевского "Динамо" собрался возле клубного стадиона столичного клуба, где находился новый главный тренер команды Мирча Луческу. Они жгли файеры и кричали, что такое назначение является позором для клуба.