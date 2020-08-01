Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу сможет рассчитывать на хороший бонус в случае победы киевлян в следующем розыгрыше чемпионата Украины.

По контракту с киевским "Динамо" новоиспеченный тренер команды будет зарабатывать 150 тысяч евро в месяц. Об этом сообщает ziare.com.

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За триумф в Суперкубке Луческу дополнительно получит 50 тысяч евро. Еще миллион евро возлагается румынскому специалисту, если в конце сезона команда окажется на первом месте чемпионата Украины.

Что известно о Луческу в "Динамо"?

"Мистер" возглавил киевлян 23-го июля, но через несколько дней подал в отставку из-за давления фанатов. Несмотря на это, Луческу остался наставником "Динамо". Контракт заключен на 2 года с опцией продления.