Суркіс розповів про спілкування з Ахметовим після призначення Луческу
Президент "Динамо" Ігор Суркіс мав розмову з власником донецького "Шахтаря" Рінатом Ахметовим. Причиню розмови було призначення колишнього наставника "гірників" Мірчі Луческу головним тренером "Динамо"
Про свою розмову з Ахметовим Суркіс розповів в інтерв'ю програмі "Мага".
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"Я розмовляв з Рінатом Леонідовичем після призначення Луческу. Він мені сказав найголовніші слова: "Він – професіонал. Якби я хотів придумати для своєї команди мотивацію, то це найкраща мотивація". У нього була абсолютно нормальна реакція. Він каже: "Це твоє рішення. Ти – власник клубу, ти маєш право одноосібно його приймати. Якщо ти будеш вигравати, тобі будуть аплодувати. Якщо ти будеш програвати, як було вже не один раз, тебе будуть лаяти", – розповів Суркіс.
Власник "Динамо" також додав, що Луческу не мав "отримувати благословення" від Ахметова, щоб очолити "Динамо". А сам Ахметов у цьому бачить новий виклик для "Шахтаря".
"Те, що я почув від нього, якщо це було щиро: "Це буде цікаво для нашого чемпіонату, а для моєї команди новим викликом". Коли ти виграєш протягом 4 років золоті медалі, потрібно знову шукати мотивацію, щоб виграти й в п'ятий раз", – розповів Ігор Суркіс.
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Призначення Луческу в "Динамо": головне
- 23 липня офіційно Мірча Луческу очолив київське "Динамо".
- Така новина викликала негативну реакцію у вболівальників команди. Адже до цього Луческу 12 років тренував головного конкурента "Динамо" – донецький "Шахтар". Вони влаштували декілька акцій протесту. В тому числі зустрілися з Ігорем Суркісом на стадіоні "Динамо"
- Через чотири дні після призначення з'явилася інформація, що Луческу подав у відставку з посади наставника "Динамо". Однак згодом виявилося, що це частина листування між Луческу та Суркісом, в якому тренер заявляв, що може і піти у відставку, якщо вболівальники будуть проти нього.
- Луческу взяв собі одразу п'ять помічників у тренерський штаб. Серед них і двох колишніх гравців "Динамо" – Олега Гусєва та Огнена Вукоєвіча.
- Луческу вже встиг провести перші тренування "Динамо". А Ігор Суркіс "пригрозив" футболістам, що якщо вони не будуть вигравати під його керівництвом, то самих гравців треба буде поміняти.