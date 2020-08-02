Президент "Динамо" Ігор Суркіс мав розмову з власником донецького "Шахтаря" Рінатом Ахметовим. Причиню розмови було призначення колишнього наставника "гірників" Мірчі Луческу головним тренером "Динамо"

Про свою розмову з Ахметовим Суркіс розповів в інтерв'ю програмі "Мага".

Варте уваги: Мірчі Луческу – 75: що відомо про нового тренера "Динамо"

"Я розмовляв з Рінатом Леонідовичем після призначення Луческу. Він мені сказав найголовніші слова: "Він – професіонал. Якби я хотів придумати для своєї команди мотивацію, то це найкраща мотивація". У нього була абсолютно нормальна реакція. Він каже: "Це твоє рішення. Ти – власник клубу, ти маєш право одноосібно його приймати. Якщо ти будеш вигравати, тобі будуть аплодувати. Якщо ти будеш програвати, як було вже не один раз, тебе будуть лаяти", – розповів Суркіс.

Власник "Динамо" також додав, що Луческу не мав "отримувати благословення" від Ахметова, щоб очолити "Динамо". А сам Ахметов у цьому бачить новий виклик для "Шахтаря".

"Те, що я почув від нього, якщо це було щиро: "Це буде цікаво для нашого чемпіонату, а для моєї команди новим викликом". Коли ти виграєш протягом 4 років золоті медалі, потрібно знову шукати мотивацію, щоб виграти й в п'ятий раз", – розповів Ігор Суркіс.

Варте уваги: ЗМІ дізналися, скільки Суркіс пообіцяв Луческу, якщо "Динамо" виграє УПЛ і Суперкубок

Призначення Луческу в "Динамо": головне