"Вольфсбург" нацелился на Супрягу: агент футболиста рассказал о трансфере в "Болонью"
Слухи о том, что Владислав Супряга покинет "Динамо", продолжают гулять по информационному пространству. Новым претендентом на Супрягу стал немецкий "Вольфсбург". Однако итальянская "Болонья" может не приобрести украинца из-за высокой трансферной цены.
Ведущий ютуб-канала "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский сообщил, что "Вольфсбург" интересуется двумя украинскими футболистами.
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По информации источника, это форвард Владислав Супряга из "Динамо" и полузащитник "Зари" Владислав Кочергин.
Выходили ли "волки" на конкретные предложения по игрокам – не сообщается.
"Болонья" откажется от Супряги?
Представитель Супряги в Италии Леонардо Лиматола прокомментировал переговоры с "Болоньей". Об этом сообщает телеграм-канал "ДжанлукаЛападула".
Он рассказал, что Супряга пока не соглашался на переход, хотя переговоры, по его словам, ведутся.
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Как сказал представитель Владислава, у "Болоньи" имеет ограниченные финансовые возможности. Следовательно, Лиматола предположил, что "Болонья" вряд ли будет платить более 10 миллионов евро.
"Динамо" повесило ценник на игрока в 15 миллионов долларов.
Я знаю, что говорят, будто "Динамо" не продаст Супрягу к Евро. Но есть разные формулы сделки, к тому же я никогда не видел игрока, про которого говорили, что он не продается, но которого на самом деле нельзя было купить,
– отметил Лиматола.
В завершение он добавил, что Супряга не интересует "Торино". Однако Владислав привлек внимание "Милана".