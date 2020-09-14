Слухи о том, что Владислав Супряга покинет "Динамо", продолжают гулять по информационному пространству. Новым претендентом на Супрягу стал немецкий "Вольфсбург". Однако итальянская "Болонья" может не приобрести украинца из-за высокой трансферной цены.

Ведущий ютуб-канала "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский сообщил, что "Вольфсбург" интересуется двумя украинскими футболистами.

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По информации источника, это форвард Владислав Супряга из "Динамо" и полузащитник "Зари" Владислав Кочергин.

Выходили ли "волки" на конкретные предложения по игрокам – не сообщается.

"Болонья" откажется от Супряги?

Представитель Супряги в Италии Леонардо Лиматола прокомментировал переговоры с "Болоньей". Об этом сообщает телеграм-канал "ДжанлукаЛападула".

Он рассказал, что Супряга пока не соглашался на переход, хотя переговоры, по его словам, ведутся.

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Как сказал представитель Владислава, у "Болоньи" имеет ограниченные финансовые возможности. Следовательно, Лиматола предположил, что "Болонья" вряд ли будет платить более 10 миллионов евро.

"Динамо" повесило ценник на игрока в 15 миллионов долларов.

Я знаю, что говорят, будто "Динамо" не продаст Супрягу к Евро. Но есть разные формулы сделки, к тому же я никогда не видел игрока, про которого говорили, что он не продается, но которого на самом деле нельзя было купить,

– отметил Лиматола.

В завершение он добавил, что Супряга не интересует "Торино". Однако Владислав привлек внимание "Милана".

В новом сезоне Супряга отыграл в трех матчах за "Динамо". В активе форварда один забитый мяч.