Итальянская "Болонья" продолжает интересоваться молодым нападающим киевского "Динамо" Владиславом Супрягой. Агент футболиста подтвердил информацию, что интерес к Владиславу проявляет ряд итальянских клубов.

Как сообщает Sky Sports Italia, "Болонья" сделала новое предложение по нападающему Владиславу Супряге.

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Детали предложения "Болоньи" не сообщаются.

Ранее СМИ писали, что "Динамо" требует за своего нападающего около 15 миллионов евро. Причем на рынке стоимость Владислава составляет 2,7 миллиона евро.

Агент подтвердил слухи

Агенты Супряги Александр Яковенко подтвердил интерес к форварду со стороны итальянских клубов. Об этом информирует TuttoBolognaWeb.

"Мы, конечно, можем увидеть Супрягу в Италии, но решить может только президент "Динамо". Луческу нравится этот игрок, он бы хотел сохранить его. Претендует ли на Супрягу "Болонья"? Да, но как и многие другие итальянские команды", – сказал Яковенко.

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Позиция "Динамо"

Президент "Динамо" Игорь Суркис недавно заявил, что 20-летний Владислав Супряга остается в команде.

В частности, Суркис сказал, что "Динамо" вряд ли с кем-то попрощается, ведь в клубе ни на кого нет предложений.

Также сообщалось, что наставник "Динамо" Мирча Луческу видит Супрягу в стартовом составе команды.

В новом сезоне Владислав провел два матча за "бело-синих". Он забил дебютный гол за "Динамо" в матче УПЛ против "Олимпика".

Видео гола Супряги