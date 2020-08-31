Слухи о трансфере талантливого нападающего "Динамо" Владислава Супряги не утихают. Итальянская "Болонья", которую называют главным претендентом на Супрягу, подтвердила заинтересованность в услугах украинца.

Спортивный директор "Болоньи" Риккардо Бигон подтвердил, что клуб ведет переговоры с "Динамо" по Супряге. Об этом сообщает Bologna Sport News.

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Переговоры непростые

Спортивный директор итальянцев рассказал, что клуб следит за Супрягой. По его словам, в "Болонье" рассматривают трансфер Супряги на перспективу.

Он также сказал, что переговоры по покупке Владислава сложные.

Мы следим за Супрягой, предвкушаем новости, в том числе и о переговорах. Интересный парень, переговоры продолжаются, но это операция на перспективу. Переговоры непростые, но Супряга – это цель,

– сказал Бигон в эфире Sky Sports 24.

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Что известно об интересе к Супряге

В начале августа появилась информация о том, что Супряга интересует ряд клубов итальянской Серии А.

Кроме "Болоньи", в списке заинтересованных был римский "Лацио".

Сообщалось, что "Динамо" подняло стоимость 20-летнего Супряги до 15 миллионов евро. Причем на рынке цена Владислава составляет 2,7 миллиона евро.

Информацию о заинтересованности "Болоньи" в услугах Владислав подтвердил и его агент. Он рассказал, что все зависит от решения президента "Динамо" Игоря Суркиса.

Суркис ранее опроверг слухи о Супряге. Он заявил, что не получал конкретных предложений. Кроме того, на Супрягу рассчитывает наставник киевлян Мирча Луческу.