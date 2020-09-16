Итальянское издание Tuttosport, которое вручает премию Golden Boy лучшему молодому футболисту в Европе, опубликовало 40 претендентов на награду. В перечне – два игрока украинских клубов.

Tuttosport сначала объявляет 100 претендентов на награду Golden Boy. Ее могут получить футболисты до 21 года, выступающие в Европе. После этого редакция с каждым разом сокращает этот список на 20 имен.

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В топ-100 претендентов на награду попали два игрока, которые выступают в украинских клубах. Это были полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили и хавбек "Шахтера" Тете. Они же были и в топ-80, и в топ-60.

Однако когда в Tuttosport представили топ-40 футболистов, которые продолжают борьбу за победу, то ни Цитаишвили, ни Тете в нем не оказалось. Зато там были два других игрока украинских команд. Это нападающий "Динамо" Владислав Супряга и полузащитник "Шахтера" Маркос Антонио, которых не было в предыдущих перечнях претендентов на звание лучшего молодого игрока Европы.