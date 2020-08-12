Сразу четверо игроков "Шахтера" попали в сборную недели Лиги Европы
УЕФА опубликовал команду недели по итогам матчей 1/4 финала Лиги Европы. В символические одиннадцать лучших вошли сразу несколько футболистов "Шахтера".
Как сообщает УЕФА, в символическую сборную недели вошли четыре игрока "Шахтера": Додо, Тайсон, Марлос и Жуниор Мораес.
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Команда недели состоит из игроков, набравших больше всего баллов в рейтинге FedEx Performance Zone.
Команда недели
Вратарь: Карл Йонссон ("Копенгаген")
Защитники: Додо ("Шахтер"), Гарри Магуайр (МЮ), Диего Годин ("Интер"), Аарон Ван-Біссака (МЮ)
Полузащитники: Тайсон ("Шахтер"), Эвер Банега ("Севилья"), Марлос ("Шахтер"), Антони Марсьяль (МЮ)
Нападающие: Жуниор Мораес ("Шахтер"), Ромелу Лукаку ("Интер")
Накануне "Шахтер" одержал яркую победу в четвертьфинале Лиги Европы. Украинский клуб разгромил "Базель".
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