О достижениях бразильца сообщил Gracenote Live в своем Twitter.
К теме: "Шахтер" разгромил "Базель" и вышел в полуфинал Лиги Европы: видео
Рекорд Лиги Европы
На 22-й минуте Тайсон удвоил счет в матче. Алан Патрик остроумно пропустил на Тайсона, который нанес сильный удар и мяч после прикосновения от Фрая оказался в воротах.
Этот гол позволил бразильцу установить рекорд Лиги Европы. Он стал первым игроком в истории турнира, который забивал в 7 различных сезонах Лиги Европы.
До этого матча в 6 различных сезонах соревнований голы забивали Ляказетт, Лэнс и Ари.
Добавим, что бразилец не только побил рекорд, но и стал лучшим игроком поединка среди футболистов обеих команд. Авторитетный портал WhoScored поставил бразильцу оценку 8,9.
В полуфинале "Шахтер" ждет непростой матч с итальянским "Интером". Поединок состоится уже 17 августа.