О достижениях бразильца сообщил Gracenote Live в своем Twitter.

К теме: "Шахтер" разгромил "Базель" и вышел в полуфинал Лиги Европы: видео

Рекорд Лиги Европы

На 22-й минуте Тайсон удвоил счет в матче. Алан Патрик остроумно пропустил на Тайсона, который нанес сильный удар и мяч после прикосновения от Фрая оказался в воротах.

Этот гол позволил бразильцу установить рекорд Лиги Европы. Он стал первым игроком в истории турнира, который забивал в 7 различных сезонах Лиги Европы.

До этого матча в 6 различных сезонах соревнований голы забивали Ляказетт, Лэнс и Ари.

- Scoring in most different seasons of the Europa League (since 2009/10)



- Taison (+1)

- Alexandre Lacazette

- Jeremain Lens

- Ari#ShakhtarBasel #UEL — Gracenote Live (@GracenoteLive) August 11, 2020