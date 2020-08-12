В 1/4 финала Лиги Европы "Шахтер" уверенно обыграл "Базель" (4:1). Благодаря такому результату Украина смогла закрепиться на 9 строчке рейтинга, сообщает 24 канал.

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Что это дает для Украины?

9-й рейтинг даст право вице-чемпиону Украины сезона-2020/21 через год стартовать с третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. А вот второй команде Нидерландов (10-я позиция) придется начинать со второго раунда квалификации ЛЧ. Поэтому это на одного сильного соперника больше.

Ближайшим конкурентом является Бельгия, которая дальше сохраняет за собой 8 место. Рейтинг уверенно возглавляет Испания, а на втором месте – Англия. Тройку лидеров замыкает Германия.

Успех "Шахтера" в четвертьфинальном матче Лиги Европы добавил в баланс Украины сразу 4 пункта. Три из них дают именно за победу в одноматчевом противостоянии, также одно очко является бонусным за выход в полуфинал. При делении на 5 клубов принесло +0.800 балла. Суммарно за сезон: 7.000.

Кроме того, участие в полуфинале против миланского "Интера" автоматически даст Украине в рейтинге еще 1 очко как минимум.

На стадии полуфиналов еврокубков в этом сезоне "горняки" стали единственным представителем стран, не входящих в топ-5 (Испания, Англия, Италия, Германия, Франция).

Теперь остается только верить в победу дончан в матче 1/2 финала турнира, которая принесла бы еще важные пункты для Украины в рейтинге. Поединок против итальянцев команда Каштру сыграет уже в понедельник, 17 августа.

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аблица коэффициентов УЕФА (топ-20) / Kassiesa