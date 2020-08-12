УЕФА обновил клубный рейтинг после матчей 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона 2019/2020. Свою позицию после победы над "Базелем" в Лиге Европы улучшил донецкий "Шахтер".

"Шахтер" благодаря победе над "Базелем" и выходу в полуфинал Лиги Европы поднялся на 14-е место в клубном рейтинге УЕФА. Об этом информирует сайт УЕФА.

Кстати: Украина поднялась на 9-е место в таблице коэффициентов УЕФА благодаря победе "Шахтера"

"Шахтер" обошел "Челси"

В топ-100 рейтинга УЕФА произошло только одно изменение. "Шахтер" обошел "Челси" и поднялся на 14 место.

"Аристократы", разгромно проигравшие "Баварии" в Лиге чемпионов, опустились на 15-е место.

За последние 5 сезонов "Шахтер" набрал 84 балла и может еще улучшить этот показатель. В сезоне 2019/20 у "горняков" на этот момент 21 балл. В случае победы в полуфинале дончане могут получить еще 4 балла.

Соперник "Шахтера" по полуфиналу миланский "Интер" занимает 39-ю строчку.

Кто лидер рейтинга

Лидером рейтинга остается мадридский "Реал" со 134 баллами. На втором месте каталонская "Барселона" – 127 баллов.

Третья в рейтинге – мюнхенская "Бавария" – 126 баллов.



Рейтинг УЕФА / скриншот