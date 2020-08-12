УЄФА опублікував команду тижня за підсумками матчів 1/4 фіналу Ліги Європи. До символічної одинадцятки найкращих увійшли відразу декілька футболістів "Шахтаря".

Як повідомляє УЄФА, у символічну збірну тижня увійшли чотири гравці "Шахтаря": Додо, Тайсон, Марлос і Жуніор Мораес.

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Команда тижня складається з гравців, які набрали найбільше балів в рейтингу FedEx Performance Zone.

Команда тижня

Воротар: Карл Йонссон ("Копенгаген")

Захисники: Додо ("Шахтар"), Гаррі Магуайр (МЮ), Дієго Годін ("Інтер"), Аарон Ван-Біссака (МЮ)

Півзахисники: Тайсон ("Шахтар"), Евер Банега ("Севілья"), Марлос ("Шахтар"), Антоні Марсьяль (МЮ)

Нападники: Жуніор Мораес ("Шахтар"), Ромелу Лукаку ("Інтер")

Напередодні "Шахтар" здобув яскраву перемогу у чвертьфіналі Ліги Європи. Український клуб розгромив "Базель".