Відразу четверо гравців "Шахтаря" потрапили у збірну тижня Ліги Європи
УЄФА опублікував команду тижня за підсумками матчів 1/4 фіналу Ліги Європи. До символічної одинадцятки найкращих увійшли відразу декілька футболістів "Шахтаря".
Як повідомляє УЄФА, у символічну збірну тижня увійшли чотири гравці "Шахтаря": Додо, Тайсон, Марлос і Жуніор Мораес.
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Команда тижня складається з гравців, які набрали найбільше балів в рейтингу FedEx Performance Zone.
Команда тижня
Воротар: Карл Йонссон ("Копенгаген")
Захисники: Додо ("Шахтар"), Гаррі Магуайр (МЮ), Дієго Годін ("Інтер"), Аарон Ван-Біссака (МЮ)
Півзахисники: Тайсон ("Шахтар"), Евер Банега ("Севілья"), Марлос ("Шахтар"), Антоні Марсьяль (МЮ)
Нападники: Жуніор Мораес ("Шахтар"), Ромелу Лукаку ("Інтер")
Напередодні "Шахтар" здобув яскраву перемогу у чвертьфіналі Ліги Європи. Український клуб розгромив "Базель".
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