11 августа определился третий полуфиналист Лиги Европы, им стал донецкий "Шахтер". Он беспрепятственно разгромил "Базель", а вся атака "горняков" стала лучшей в матче.

"Шахтер" четырежды отличился в воротах соперника на протяжении всего матча. А гости лишь однажды сумели огорчить голкипера дончан Пятова 4:1, сообщает 24 канал. Вся атакующая линия украинского клуба сыграла лучше и получила за это высокую оценку.

Вот так: "Шахтер" разгромил "Базель" и вышел в полуфинал Лиги Европы: видео

Герой матча

Авторитетный портал WhoScored оценил игроков в матче. Лучшими стали Тайсон (8,9) и Мораес (8,7). Оба отметились голами еще в первые 25 минут встречи.

Сначала Жуниор удачно сыграл головой при подаче на ближнюю штангу и воспользовался неудачным выходом голкипера – 1:0. А уже через 20 минут Алан Патрик остроумно пропустил на Тайсона, который нанес сильный удар и мяч после прикосновения от Фрая оказался в воротах – 2:0.

За дончан также забивали Патрик и Додо.

Наименьшую оценку в матче среди игроков украинской команды получил вратарь Андрей Пятов – 6,6. Неудивительно, потому что у голкипера было не слишком много работы в этом поединке.

Оценки игроков матча / WhoScored

В полуфинале "Шахтер" ждет непростой матч с итальянским "Интером".