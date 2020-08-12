Футболист "Шахтера" Валерий Бондарь прокомментировал победу над "Базелем" в четвертьфинале Лиги Европы. Дончане разгромили "Базель" со счетом 4:1 и вышли в 1/2 финала.

Бондарь, который дебютировал в еврокубках, считает, что о лучшем первом матче нечего и мечтать. Об этом Валерий сказал после игры в комментарии каналам "Футбол 1,2,3", пишет Tribuna.com.

Смотрите также: Лига Европы: результаты 1/4 финала и видео голов

Валерий посвятил победу над "Базелем" фанатам, родным и своей девушке.

Я этого очень долго ждал, долго к этому шел. Хотим посвятить эту победу и дебютный матч всем болельщикам, которые за нас болели, переживали дома, в Украине, за рубежом, свою семью, которая всегда меня поддерживала, и отдельно девушку,

– сказал Валерий.

Кстати: "Крыса и клоун": Бондарь начал встречаться с бывшей девушкой игрока "Динамо"

"Интер" по силам "Шахтеру"

В полуфинале "Шахтер" померяется силами с вице-чемпионом Италии – миланским "Интером". Бондарь считает, что "горнякам" по силам одержать победу.

"Все команды, думаю, нам по силам, потому что мы "Шахтер", всегда ставим максимальные цели, задачи. Мистер сказал: финал. Поэтому "Интер" или не "Интер" – нам надо проходить в финал", – отметил футболист.

Полуфинальный матч Лиги Европы между "Интером" и "Шахтером" пройдет 17 августа. В другом полуфинале "Манчестер Юнайтед" встретится с "Севильей" (16 августа). Финал Лиги Европы запланирован на 21 августа.