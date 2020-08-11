Донецкий "Шахтер" вышел в полуфинал Лиги Европы сезона 2019/2020. 11-го августа "горняки" в четвертьфинале победили швейцарский "Базель".

Шахтtр – Базель 4:1

Голы: Мораес, 2, Тайсон, 22, Алан Патрик, 75 (п), Додо, 88 – ван Волфсвинкел, 90+2

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Путь в четвертьфинал

"Шахтер" попал в Лигу Европы, ведь вылетел из Лиги чемпионов, пишет 24 канал. Дончане завершили выступление третьими на групповом этапе, в котором встречались с "Манчестер Сити", "Аталантой" и "Динамо" Загреб.

В Лиге Европы на стадии 1/16 финала "горняки" выбили лиссабонскую "Бенфику", после чего одолели немецкий "Вольфсбург".

Зато швейцарский клуб, чтобы попасть в плей-офф, вынужден был сыграть на групповом этапе Лиги Европы. "Базель" опередил "Хетафе", "Краснодар" и "Трабзонспор".

В 1/16 финала швейцарцы выбили АПОЭЛ, а в 1/8 финала неожиданно разгромили немецкий "Айнтрахт". Что интересно, именно "орлы" в прошлом году остановили "Шахтер" в Лиге Европы.

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"Базель" – счастливый соперник "Шахтера"?

Пути клубов на официальном уровне пересеклись в 2008 году. Тогда "горняки" дважды победили "Базель" на групповом этапе Лиги чемпионов. Те победы в итоге позволили украинскому клубу выйти в Кубок УЕФА и выиграть его в 2009 году.

Яркий старт "Шахтера"

Лучший старт игры для "Шахтера" было трудно пожелать. Уже на второй минуте украинцы открыли счет. Додо заработал угловой удар, после подачи которого голом отметился Мораес.

Жуниор удачно сыграл головой во время подачи на ближнюю стойку и воспользовался неудачным выходом голкипера.

"Базель" впервые очень остро ответил на 13 минуте. Пулулу на левом фланге продавил Додо и Степаненко и ворвался в штрафную. Защитники "Шахтера" позволили Пулулу нанести удар, но, к счастью, мяч пролетел мимо угла ворот Пятова.

"Шахтер" контролировал игру и довольно быстро удвоил преимущество. Марлос укротил мяч в штрафной "Базеля", после чего отпасовал вдоль штрафной.

Алан Патрик забавно пропустил на Тайсона, который нанес сильный удар и мяч после касания от Фрая оказался в воротах – 2:0.

Растерянный "Базель" не знал, что делать с мячом и заметно уступал "горнякам". На 30-й минуте "Шахтер" мог поставить точку в игре: Антонио отдал скрытый пас на Мораеса, который пробил из пределов штрафной. Однако Николич героически парировал удар.

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Еще один прекрасный сейв Николич совершил на 37 минуте. Марлос приблизился к штрафной швейцарцев и остро пробил. Вратарь "Базеля" эффектно отразил выстрел Марлоса.

Через три минуты Николич уже был вне дел после красивого дальнего удара Антонио. Но "Базель" спас каркас ворот.

Победный тайм

После перерыва "Базель" вышел на поле более собранным и заряженным на борьбу. В течение некоторого времени дончанам пришлось работать в обороне.

На 63-й минуте игры "Базель" был близок, чтобы вернуться в игру. Швейцарцы практически выпросили пенальти, но Майкл Оливер воспользовался системой VAR и не назначил одиннадцатиметровый.

Зато чистый пенальти заработали "горняки". Маршан сбил игрока "Шахтера" в штрафной. Удар с точки уверенно реализовал Алан Патрик.

Последний гвоздь в гроб "Базеля" забил Додо. Бразилец избежал офсайда и воспользовался прекрасным пасом Тете. Забить гол для Додо было только делом техники, которая его не подвела.

Все же последнее слово в игре было за "Базелем". В компенсированное время ван Волфсвинкел забил гол престижа.

Видеообзор матча Шахтер – Базель

Таким образом, 4:1 – "Шахтер" одерживает вторую подряд разгромную победу в Лиге Европы. Уже в понедельник, 17-го августа, "Шахтер" сыграет в полуфинале с миланским "Интером".