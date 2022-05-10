Шевченко не сдержал слез во время интервью, рассказывая о войне в Украине: щемящее видео
Бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко продолжает активно поддерживать и помогать Украине в войне против России. Обладатель "Золотого мяча" заплакал в прямом эфире одного из итальянских телеканалов, отвечая на вопрос о войне.
Дал волю эмоциям
45-летний наставник был гостем прямого эфира на итальянском телеканале Mediaset. Андрей Шевченко уже не в первый раз дал волю эмоциям во время упоминания о войне в его родной стране, пишет 24 канал.
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Глаза Шевченко были заполнены слезами, после чего Андрей Николаевич сделал паузу, чтобы несколько сдержать эмоции. В тот момент на экране у студии было фото всей семьи футбольного специалиста.
Бывший футболист заверил, что в его голове возникало мнение о том, чтобы уйти на фронт. Но это решение было бы не лучшим. Шевченко приносит гораздо большую пользу Украине благодаря своим связям по всему миру.
Экстренер украинской сборной проводит встречи с влиятельными людьми, помогающими воевать на информационном пространстве против России, оказывать украинскому народу гуманитарную помощь и искать временное убежище для беженцев.
Пока я сосредоточен только на проектах помощи своей стране,
– признался Шевченко.
Шевченко заплакал в прямом эфире: смотрите видео
Активная помощь от Андрея Шевченко
- Бывший наставник главной команды страны призывал мировое сообщество, чтобы та отреагировала действиями на ужасы, которые оккупанты совершают в Мариуполе.
- Андрей Шевченко встретился с мэром Милана Беппе Салой. Стороны обсудили тему помощи украинским беженцам. Наставник посетил благотворительный вечер, организованный посольством Украины в Великобритании.
- Дом экс-футболиста стал убежищем для украинских беженцев, которые из-за войны вынужденно покинули Украину.
- В компании с украинским легионером Манчестер Сити Александром Зинченко занимался сбором и логистикой гуманитарной помощи из Британии в Украину. Жена футболиста "горожан" Влада Зинченко назвала Шевченко посольством Украины в Англии.
- Недавно Шевченко направил в родную страну огромную партию медицинской помощи на сумму около 400 тысяч евро.
- Наставник сыграет за сборную мира в благотворительном матче в поддержку Украины.