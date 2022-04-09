Влада Зинченко: Нужно об этом продолжать кричать

Телеведущая и жена футболиста рассказала, что с первых дней войны Андрей Шевченко выразил свою четкую и патриотическую позицию. Также помогать украинцам взяла супруга бывшего наставника сборной Украины.

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Шевченко постоянно поддерживал связь с Александром Зинченко, выступающим за английский Манчестер Сити, чтобы решать логистические вопросы по отправке гуманитарного груза в Украину.

Обладатель "Золотого мяча" отмечал в разговорах с игроком "горожан", что нужно продолжать вести информационную войну против России и рассказывать Европе всю правду об ужасных событиях в Украине. Влада Зинченко отметили, что Шевченко стал этаким послом Украины в Англии.

Андрей Николаевич говорил Сане, чтобы он продолжал публиковать в социальных сетях и что нужно ходить на интервью ресурсов Англии и Европы. Нужно об этом продолжать орать. Андрей Николаевич в Англии стал послом. Возможно, не самое подходящее слово, но он несет очень большую информацию о войне в Украине,

– сказала Влада.

Жены Зинченко и Шевченко занимаются закупкой медицинских препаратов – лекарств и кислородных баллонов. Женщины занимались прицельной помощью, кто в этом нуждался.

Напомним, что Влада отказалась давать комментарии и интервью на языке врага, она продолжит общаться на украинском. Ей надоело стучаться к россиянам, чтобы хоть что-то изменить в их голове. Поэтому на русском языке любимый футболист может лишь указать россиянам направление "русского корабля".