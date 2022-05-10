Дав волю емоціям

45-річний наставник був гостем прямого ефіру на італійському телеканалі "Mediaset". Андрій Шевченко вже не вперше дав волю емоціям під час згадки про війну у його рідній країні, пише 24 канал.

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Очі Шевченка були заповнені сльозами, після чого Андрій Миколайович зробив певну паузу, щоб дещо стримати емоції. У той момент на екрані у студії було фото усієї родини футбольного спеціаліста.

Колишній футболіст запевнив, що у його голові виникали думки про те, щоб піти на фронт. Але це рішення було б не найкращим. Шевченко приносить значно більше користь Україні завдяки своїм зв'язкам по усьому світу.

Екстренер української збірної проводить зустрічі з впливовими людьми, які допомагають воювати на інформаційному просторі проти Росії, надавати українському народу гуманітарну допомогу та шукати тимчасовий прихисток для біженців.

Наразі я зосереджений лише на проєктах допомоги своїй країні,

– зізнався Шевченко.

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