Дав волю емоціям
45-річний наставник був гостем прямого ефіру на італійському телеканалі "Mediaset". Андрій Шевченко вже не вперше дав волю емоціям під час згадки про війну у його рідній країні, пише 24 канал.
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Очі Шевченка були заповнені сльозами, після чого Андрій Миколайович зробив певну паузу, щоб дещо стримати емоції. У той момент на екрані у студії було фото усієї родини футбольного спеціаліста.
Колишній футболіст запевнив, що у його голові виникали думки про те, щоб піти на фронт. Але це рішення було б не найкращим. Шевченко приносить значно більше користь Україні завдяки своїм зв'язкам по усьому світу.
Екстренер української збірної проводить зустрічі з впливовими людьми, які допомагають воювати на інформаційному просторі проти Росії, надавати українському народу гуманітарну допомогу та шукати тимчасовий прихисток для біженців.
Наразі я зосереджений лише на проєктах допомоги своїй країні,
– зізнався Шевченко.
Шевченко заплакав у прямому ефірі: дивіться відео
Активна допомога від Андрія Шевченка
- Колишній наставник головної команди країни робив заклик до світової спільноти, щоб та відреагувала діями на жахіття, які окупанти роблять у Маріуполі.
- Андрій Шевченко мав зустріч із мером Мілана Беппе Салою. Сторони обговорили між собою тему допомоги українським біженцям. Наставник відвідав благодійний вечір, який організувало посольство України у Великій Британії
- Дім ексфутболіста став прихистком для українських біженців, які через війну вимушено покинули Україну.
- У компанії з українським легіонером Манчестер Сіті Олександром Зінченком займався збором та логістикою гуманітарної допомоги з Британії в Україну. Дружина футболіста "містян" Влада Зінченко назвала Шевченка амбасадором України в Англії.
- Нещодавно Шевченко надіслав у рідну країну величезну партію медичної допомоги на суму близько 400 тисяч євро.
- Наставник зіграє за збірну світу у благодійному матчі на підтримку України.