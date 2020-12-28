2020 год ознаменовался карантином, который затронул и спортивные события. Были отменены матчи, бои, турниры, чемпионаты. И все же некоторые события таки состоялись. И их результат стал довольно неожиданным. А затем и довольно приятным для тех, кто верил в андердогов или свою команду до конца.

Чемпионский титул Фьюри

Начать такой перечень стоит, пожалуй, с боксерского поединка, который заслуживает звания "бой года". Хотя он состоялся еще в начале 2020 года. 22 февраля в ринге сошлись Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер.

Для обоих боксеров это была вторая встречи в ринге. Первая закончилась несколько скандально – вничью. На кону – пояс чемпиона WBC в тяжелом весе. В Уайлдера – ни одного поражения на профессиональном ринге. В Фьюри – тоже. Но на этот раз один из них все же ушел с ринга побежденным.

Фаворита в этом бою не было. Шансы у обоих боксеров были примерно равными. Однако преимуществом Уайлдера был нокаутирующий удар. Зато в Фьюри – выносливость. Поэтому лучший шанс на досрочную победу был именно у американца (коэффициент 2,25 на такой итог). Зато досрочная победа Фьюри оценивалась как минимум в 6,0. Поэтому перед фанатами бокса была нелегкая задача – кому отдать предпочтение.

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Все решил ринг. Сначала Уайлдер дважды оказался в нокдауне. А в седьмом раунде Фьюри просто зажал соперника в углу ринга, нанося один мощный удар за другим. Как итог – рефери остановил бой, засчитав технический нокаут.



Фьюри победил Уайлдера техническим нокаутом / Фото Getty Images

Тем, кто решил поставить на досрочную победу Фьюри, радости не было предела. Поэтому как итог этого боя – Фьюри чемпионский титул, а бэттерам – кругленькую сумму выигрыша.

11 подряд побед Баварии в Лиге чемпионов и разгром Барселоны

За главный трофей клубного футбола в Европе – Лигу чемпионов – борются 32 команды. Но выиграет только одна. И до 2020 года не было ни одной команды, которая выиграла все матчи. Теперь такая есть – немецкая Бавария.

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Еще перед началом сезона Бавария не была среди фаворитов. Их шансы оценивались 15 к 1. Но мюнхенцы довольно легко выиграли шесть матчей в группе. И не менее уверенно разобралась с первым соперником в плей-офф, обыграв на выезде английский Челси. Но после этого был карантин, поэтому о футболе пришлось на время забыть. Однако и по возвращении соревнований Бавария и дальше напоминала машину, которая готова сметать всех соперников на своем пути. И больше всего досталось испанской Барселоне.

То, что Бавария могла победить Барселону, не вызывало большого удивления. Но мало кто ожидал такой результат – 8:2. Такой счет больше подходит для турниров с участием любительских команд. Но точно не для четвертьфинала Лиги чемпионов.



Бавария разгромила Барселону, а затем выиграла Лигу чемпионов / Фото Getty Images

Этот матч идеально подошел для тех, кто решил поставить экспресс на то, что обе команды забьют, ТВ 2,5, а Бавария победит.

Уже после этого Бавария в полуфинале обыграла французский Лион. А в финале еще один французский клуб – ПСЖ. И оформила требл. Ведь кроме Лиги чемпионов, команда выиграла Кубок Германии и Бундеслигу. Сделала она это второй раз в истории. Впервые Бавария оформила требл в 2013 году.

Ломаченко потерял свои чемпионские пояса

Если бой Фьюри и Уайлдера был боем довольно равных боксеров, то в поединке Василия Ломаченко против Теофимо Лопеса украинец был явным фаворитом. Чего только стоят котировки букмекеров перед этим боем – 1,21 на победу Ломаченко против 4,55 на победу Лопеса. Кроме того, в Marathonbet на этот бой была уникальная акция, когда можно было получить двойной коэффициент.

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Вот только результат боя оказался неутешительным для украинских фанатов. 17 октября Лопес победил решением судей. И отобрал у Ломаченко три чемпионских пояса (WBA, WBC и WBO), став абсолютным чемпионом мира.



Ломаченко проиграл Лопесу и потерял чемпионские пояса / Фото Getty Images

Особенно этой победе радовался другой украинский боксер Иван Редкач. Ведь он решил рискнуть и поставил 25 тысяч долларов на победу Лопеса. И выиграл 73 тысячи долларов.

Этот бой еще раз доказал, что и откровенный андердог может стать чемпионом. Даже абсолютным чемпионом мира по боксу. А ставка на таких бойцов может стать хорошим бонусом.

Сладкая победа над Испанией

Матч между сборными Украины и Испании спокойно можно назвать боем между Давидом и Голиафом. Эта игра в Киеве состоялась 13 октября. До этого матча украинцы пять раз играли против испанцев. И лишь однажды сумели свести матч к ничейному результату. Зато дважды проиграли по 4:0. Именно с таким результатом закончился матч 5 сентября в Мадриде.

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Перед игрой в Киеве все пророчили победу испанцам – коэффициент только 1,46 на такой итог матча. Сборная Украины не внушала надежду. Победу нашей команды оценили в 7,40. Перед этим украинцы сначала проиграли Франции в товарищеском матче 7:1, а затем дома сборной Германии 2:1. Кроме того, наша команда потеряла нескольких ключевых игроков из-за коронавируса.

И все же украинский "Давид" победил испанского "Голиафа". Хотя и сам матч показал, что это была игра не равных соперников. Но количество ударов, владение мячом, перехваты и другие данные так и останутся статистическими данными. Зато запомнится счет на табло, который показал победу сборной Украины 1:0. Минимальная, но победа.



Сборная Украины обыграла Испанию в Киеве / Фото Getty Images

Но были и те, кто выигрывал большую ставку не только на этом матче сборной Украины. Первый матч в Лиге наций наша команда провела против Швейцарии – 3 сентября во Львове. И победила 2:1. Коэффициент на такой итог матча составил 2,42. Один из клиентов Marathonbet решил рискнуть и не прогадал. Его выигрыш составил 29 253 евро.

Поэтому следует помнить, что не всегда минимальный коэффициент у букмекеров означает, что фаворит победит. Это спорт, и здесь возможно все. И к самому беттингу следует относиться как к развлечению, чтобы проверить свои способности.