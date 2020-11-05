Незаурядного интереса этому виду спорта всегда добавляли ставки на бокс. Можно сказать, что бокс и ставки шли нога в ногу и были неотъемлемой частью друг друга.

Ставки на бокс в определенной степени влияют на самих боксеров. Это заметно, когда половина переполненного зала поддерживает фаворита, а другая – андердога. В итоге это создает атмосферу ненависти между боксерами и болельщиками, что только добавляет ажиотаж поединку.

В боксе не имеют особого успеха "интуитивные" ставки, а выигрывает тот, кто имеет глубокие знания статистики, и понимает индивидуальный почерк участников поединка.

Как же правильно делать ставки на бокс? Какие есть виды ставок и нужно ли разработать правильную стратегию ведения игры – ответы на эти вопросы в нашем материале.

Виды ставок на бокс

В боксе, как и в любом другом виде спорта, есть победитель и побежденный. Самой простой является ставка на исход поединка. Иногда в букмекерских линиях есть только победа одного или другого боксера. Ничья в боксе случается не так и часто.

Букмекеры предлагают делать ставки на тоталы раундов – простыми словами, сколько раундов пройдет бой. Всего на профессиональном уровне регламентировано 12 раундов. Однако начинающие профессионалы сперва проводят 6-раундовые бои. Впоследствии им увеличивают количество раундов до 8, 10 и собственно 12.



Ломаченко – Кемпбелл / Фото GETTY IMAGES

Как спрогнозировать сколько продлится бой? Если боксируют сильные нокаутеры, например, Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер, то раундов, вероятно, будет мало. Если легкие бойцы с не самыми сильными ударами, то можно ждать проведения всего поединка.

Например, сложно поверить, что Александр Усик нокаутирует Тайсона Фьюри или Энтони Джошуа. Сильной стороной украинца является его скорость и техника, а не нокаутирующий удар.

Игрок может сделать ставку на метод окончания боя. Как известно, боксерский поединок может завершиться несколькими способами:

победой нокаутом

победой техническим нокаутом (соперник не может продолжать бой)

дисквалификация соперника

отказ соперника продолжить бой

по очкам или техническим решениям судей.

Другие пари на бокс появляются в больших боях за титулы. Здесь можно поставить на результат каждого конкретного раунда, на то, в каком раунде будет завершен бой. Также некоторые букмекеры готовы предложить расширенные варианты пари, вроде того, кто из боксеров и в каком раунде побывает в нокдауне.

Почему аналитика важна в боксе

Перед тем, как начать делать ставки на бокс, следует поразмышлять над тем, что вы знаете о боксе. Попытаться сделать ставку на бокс "вслепую", просто угадывая соперника, не принесет ни длительного удовольствия, ни выигрыша, а иногда может закончиться банальными ошибками.

Бокс – это непредсказуемый вид спорта, а потому надо знать много терминов и не стесняться прибегать к аналитике, статистике и истории.

Следует понимать, что бокс является любительским и профессиональным. До 2013 года все любительские бои проходили с защитными шлемами на головах боксеров.

Это был важный фактор, который мог повлиять на ход поединка. Шлем несколько смягчал удар, поэтому более слабый соперник мог дольше оставаться в поединке.

В отличие от смешанных единоборств или других боевых искусств, бокс имеет строгие правила. В частности, запрещены удары ниже пояса, по спине, по виску, почкам и тому подобное. За эти нарушения предусмотрены наказания снятием очков и даже дисквалификация.

Важно различать стили, которые используют боксеры. Пожалуй, наиболее известными являются боксеры-панчеры, которые выигрывают благодаря своему нокаутирующему удару. Однако есть еще и контр-панчеры, которые держат удар и могут остро пробить навстречу. Некоторые боксеры любят стиль аутфайтер. Простыми словами, ведут бой на дальней дистанции. Если же боксер сближается с соперником, то этот стиль называется инфайтер.

Чрезвычайно опасны боксеры, использующие смешанные стили. Ярким примером был Владимир Кличко и Бернард Хопкинс. Также есть боксеры-спойлеры и универсалы. Универсалы – это бойцы, которые используют две стойки. Например, Тайсон Фьюри. Таким образом британец может легко менять тактику боя и запутывать соперника.

Имея представление о том, какие стили применяют боксеры, игрок может делать ставку на итог поединка. Иногда конкретный стиль настолько неудобен, что даже более сильный боксер ничего не может сделать со своим соперником. Если же встречаются два нокаутера, то вполне логично делать ставку на то, что бой завершится досрочным поражением одного из бойцов.

Людям, которые приходят в мир ставок на бокс, следует обращать внимание и на весовые категории. Очевидно, что наиболее известным является хэвивейт-супертяжелый вес, в котором нет ограничений. Всего есть 17 весовых категорий.

В категориях, где установлены весовые лимиты, боксерам нужно "укладываться" в вес перед поединком. И после официального взвешивания боксер может набрать любой вес. В боксе это называется "весовой гонкой", когда боец "сушится" перед поединком.

Ярким примером является мексиканский боксер Сауль Альварес, который после официального взвешивания за одну ночь набирает более 5 килограммов.

Влияние веса на итог поединка было заметным во время встречи Василия Ломаченко и Теофило Лопеса. Легкий вес (до 61,2 кг) – не вполне подходит Ломаченко ввиду его габаритов. Василий ничего не мог сделать с гораздо более физически сильным Лопесом. Теофимо вполне может боксировать в первом полусреднем или полусреднем весовых категориях.



Александр Усик / Фото boxingscene

Украинские болельщики наглядно могли увидеть разницу в весе, когда Александр Усик 31 октября встречался с Дереком Чисорой. Британец почти на 20 килограммов весил больше, чем Усик. Однако украинец выиграл благодаря своему стилю.

Следовательно, анализируя физические кондиции каждого боксера, можно примерно спрогнозировать, как будет развиваться бой.

Крайне важно анализировать, как шел тренировочный лагерь боксера: кто его спарринг-партнеры и на что делает ставку тренер. Важно, чтобы во время подготовки боксер не подвергался травмам, особенно во время спаррингов.

Летом 2019 года Энтони Джошуа сенсационно проиграл Энди Руису. Как оказалось, Джошуа во время подготовки побывал в нокауте. Это в итоге могло негативно повлиять не только на его физические кондиции, но и психологические.

Как правильно ставить на бокс

Чтобы начать ставить на бокс, игроку следует определиться с букмекерской конторой, в которой делать ставки. Это важное решение, во время которого стоит обращать внимание на несколько ключевых моментов. Большое значение имеет рейтинг и репутация компании. Важно, чтобы у нее были положительные отзывы и доверие людей.

Правила, по которым происходит игра, тоже должна быть понятной для игрока. Игроку не следует начинать игру, если он не понимает правила. Это банально может привести к ошибке.

Как всегда, игроку следует изучить коэффициенты, бонусы, предложения, линию ставок и тому подобное. Например, Marathonbet предлагает выгодные коэффициенты на бой между Джошуа и Пуевым, который состоится 12-го декабря.

Кроме того, на сайте Marathonbet можно сделать ставку на поединки потенциальных соперников Усика. В частности, Даниэль Дюбуа встретится с Джо Джойсом, а Джозеф Паркер попытается победить Джуниора Фа.

Конечно, иногда хочется поставить на победу любимого боксера или просто фаворита. Но есть много других интересных предложений, которые можно делать непосредственно во время поединка.

Ни один боксер не выходит на бой без стратегии, которая в итоге должна привести его к победе. То же правило применимо к ставкам. Игроку нужно выстроить системную игру и уметь объяснить, почему тот или иной боксер достигнет определенного результата.

Во время игры следует рационально распределять деньги, которые планируете ставить. Не стоит хаотично использовать свои ресурсы. Рациональный подход позволит получить удовольствие от игры, а вишенкой на торте станет выигрыш.

Игрокам, которые приходят в мир бокса, следует ставить на известных бойцов. Крайне сложно спрогнозировать исход боя, глядя на сами коэффициенты. Опять же, свежим примером является поражение Василия Ломаченко. На бумаге украинец был фаворитом благодаря своим предыдущим заслугам. Однако физически Лопес был сильнее, что доказал в ринге.

Как и в боксе, во время ставок происходят апсеты – неожиданные поражения. Игрок должен быть готовым к поражениям, ведь это также неотъемлемая составляющая игры.

Почему стоит ставить на бокс

Бокс и другие боевые искусства – это всегда всплеск эмоций. Жены бойцов часто рассказывают, что банально не могут наблюдать за поединком, когда их муж получает тяжелые удары по лицу и телу. Они узнают результат только после боя.

Ставки на бокс стоит воспринимать, как покупку билета на аттракцион. Игрок покупает пропуск в парк развлечений, где получает наслаждение во время процесса. Ставки дают возможность покинуть так называемый парк с бонусом в виде выигрыша.

Сами боксеры часто говорят, что получают удовольствие от самого боя. Например, Усик после встречи с Чисорой заявил, что кайфовал в ринге. Если же после победы спортсмен получает титул – это тоже своего рода бонус.

Благодаря ставке игрок только повышает градус поединка. Каждая последующая ставка делает бой зрелищным, из-за чего растет его градус и медийная заинтересованность.

Лайфхаки в ставках на бокс

В боксе цена каждой победы и поражения чрезвычайно завышена. Сегодня ты лидер рейтинга P4P (сильнейшие боксеры независимо от весовой категории), а после единственного поражения ты за пределами лучших. Бокс – это не теннис, не футбол и не баскетбол. Здесь важно побеждать всегда!

Поэтому, чтобы иметь успех во время ставок, игроку следует выбирать грамотного боксера, который правильно выбирает тактику и распределяет силы на дистанции. Ярким примером является Тайсон Фьюри, который одерживает победу благодаря многим факторам. Фьюри начинает свой бой задолго до первого гонга.



Тайсон Фьюри / Фото GETTY IMAGES

Умный боец после стартовых раундов подстроится под оппонента. Это не значит, что он позволит ему действовать первым номером. Такой боксер изучит оппонента и начнет диктовать свои условия с середины поединка.

Во время ставок важно обращать внимание на коммерческую привлекательность спортсмена. Бокс – это большой бизнес и шоу. Промоутеры часто выводят своих перспективных бойцов на именитых, но уже слабых соперников. В итоге проспект одерживает победу и становится более привлекательным для аудитории.

Во время игры следует обращать внимание где происходит бой. Если для одного из боксеров это домашний бой, то при равном сценарии поединка так называемые домашние судьи могут отдать победу своему земляку.

Кроме веса, о чем шла речь ранее, игроку важно не забывать о росте и длине рук боксеров. Следует сравнить соперников, что позволит сделать прогноз, как будет развиваться бой.