Сезон 2019/20 мюнхенская "Бавария" записала в свою историю, как один из самых успешных за все существование клуба. В этом чемпионате команде удалось добавить в свою копилку чемпионство в Германии, Кубок страны и трофей Лиги чемпионов, такое удавалось только "Барселоне".

В финале Лиги чемпионов сезона 2019/20 мюнхенская "Бавария" минимально обыграла французский ПСЖ 1:0, получила уже свой шестой трофей в этом турнире и оформила требл в этом сезоне, пишет 24 канал.

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Исторический сезон

По итогам прошлого сезона немецкая команда сделала требл – коллектив Ханси Флика победил в Бундеслиге, взял Кубок Германии и завоевал главный еврокубок. Это достижение покорилось "красной машине" во второй раз в истории, впервые мюнхенцев к треблу привел Юпп Хайнкес в сезоне 2012/13.

Пяти игрокам "немецкой машины" удавалось такое достижение.

Мануэль Нойер

Давид Алаба

Джером Боатенг

Хави Мартинес

Томас Мюллер

В этом сезоне "Бавария" досрочно оформила чемпионство, в Кубке Германии мюнхенцы одолели "Байер" (2:4). А вчера, 23 августа, добавили в свою копилку еще кубок Лиги чемпионов.

Дважды требл подчинялся только каталонской "Барселоне". Они в сезоне 2008/09 достигли такого результата под руководством Хосепа Гвардиолы и в период 2014/15 годов, когда команду возглавлял Луис Энрике.

Однажды требл удалось оформить "Интеру" Жозе Моуринью в сезоне 2009/10 и МЮ под руководством легендарного тренера "манкунианцев" Алекса Фергюсона в далеком сезоне 1988/99 годов.

Также требл оформлял "Аякс" в сезоне 1971/72, "Селтик" в 1966/67 и ПСВ (1987/88). Если принимать во внимание победы в Лиге Европы, тогда сюда можно отнести "Порту" (2002/03) и ЦСКА (2004/05).