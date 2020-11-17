Многие новички в сфере ставок на спортивные события с искренним удивлением узнают, что можно делать ставки прямо во время матча. Мол, это совершенно легко, ведь уже понятно, как разворачиваются события. Но в действительности все не так просто – есть множество нюансов, на которые следует обращать внимание.

О том, как подготовиться к ставкам в режиме live, на что стоит обращать внимание и простейшие стратегии для такого типа спортивных прогнозов, рассказывает Спорт24.

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Что такое ставки в режиме live

Начнем с самого простого – чем отличается именно этот тип ставок. Ведь более привычный для нас тип prematch – прогноз до начала спортивного события.

Зато режим live ставок позволяет делать прогнозы уже во время матча – сразу после стартового свистка и едва ли не до последних секунд события. Этот тип имеет сразу несколько преимуществ, ключевыми из которых являются возможность взглянуть на форму команд или спортсменов перед тем, как делать ставку, а также шанс поймать удобный коэффициент.

Объясняем как одно, так и другое. В качестве примера возьмем командный вид спорта футбол – игра миллионов. Здесь большое значение имеет психологическая и физическая форма игроков.

Например, очевидно, что "Ливерпуль" по классу своих игроков опережает "Бернли", с которым они играют в одном чемпионате. Впрочем, эту разницу довольно легко может компенсировать тот факт, что игроки "Бернли" отдыхали целую неделю после прошлого матча АПЛ, а вот "Ливерпуль" играет через два дня на третий после матча в Лиге чемпионов.

В такой ситуации непонятно, в какой форме будут мерсисайдцы, а за несколько часов до матча неизвестно даже, выйдут ли они на игру сильнейшим составом. Зато в режиме live можно посмотреть, как развиваются события. Если игроки "Ливерпуля" выглядят вяло и не очень стремятся к победе, а "Бернли", похоже, уже согласились на ничью – такого матча вообще лучше избегать.



Кадры матча Ливерпуль – Бернли / Фото ThisIsAnfield

Теперь о возможности поймать удобный коэффициент. Динамичность, непредсказуемость и едва не ежеминутная возможность изменения фаворита – это все то, за что все любят спорт. Одновременно это позволяет тем, кто делает ставки на спорт, или же букмекерам неплохо зарабатывать – здесь уже зависит от везения и умения прогнозистов.

Как не упустить шанс на удобный коэффициент? Здесь следует смотреть матчи в линии. Если в каком-то из них события на поле совсем не соответствуют счету, то на такие матчи следует прежде всего обращать внимание.

Это может быть матч, например, где полчаса команды играют "в сухую", но постоянно обмениваются опасными моментами. Тогда букмекеры поднимают коэффициенты на возможность гола или голов в матче.

Также хороший пример, когда явный фаворит матча практически полностью доминирует на поле, не давая сопернику даже передохнуть, но в это же время по воле случая или по неосторожности уступает в счете.

Следует помнить, что как и события на поле, коэффициенты постоянно меняются. Здесь главное не упустить свой шанс.

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Удобные стратегии для ставок во время матча

Начнем с того, с чего и заканчивали – а что, если фаворит проигрывает. В качестве примера рассмотрим реальный футбольный матч в Серии А между "Миланом" и "Вероной" за 8 ноября. До матча большинство букмекеров прогнозировали уверенную победу "Милану" – средний коэффициент 1,45.

Впрочем, уже с первых минут матча становится понятно, что настоящие деньги можно заработать со ставкой в ​​режиме live. "Верона" забила уже на 6 минуте. Тогда букмекеры повысили коэффициент на победу "Милана" до более 1,80, а 1,45 уже можно забрать просто за ставку, что тот не проигрывает.

И на 19 минуте "Верона" удваивает преимущество. Тот, кто не смотрел события начала матча, просто обойдет его, но, смотря противостояние, заметно, что "Милан" доминирует в игре, а голы соперника – скорее случайность.

В это время ставить на победу "Милана" уже довольно опасно, поэтому даже не предлагаем. Зато ставка на то, что "Милан" не проиграет, дает "вкусный" коэффициент более 1,80. Через 8 минут Россонери отыграли один мяч, а в конце матча сравняли счет.

Ставка, что Милан не проигрывает, спокойно заходит, а если бы Ибрагимович забил пенальти на 65 минуте, то все могло бы закончиться и победой.



Матч Милан – Верона / Скришот с сайта Marathonbet

О еще одной удобной стратегии также уже упоминалось выше – когда события в матче не отражают счет. Если команды уверенно атакуют? И все идет к голам, которых заждались? Но они до сих пор не забиты и букмекеры начинают поднимать коэффициенты. Можно их на этом поймать – главное выждать удобный момент.

Также следует обращать внимание на такое событие, как удаление. Если это случилось с командой, которая ведет в счете, то это четкий сигнал, что их соперник может отыграться. Чем ближе к началу матча произошло удаление, тем больше шансов, что команда успеет отыграться. Вместе с тем букмекеры в своих коэффициентах на удаление реагируют не так резко, как, например, на забитые голы.

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Кроме того, можно проследить за тем, как команды ведут себя в борьбе. Если с самого начала матча соперники не боятся идти в жесткие противостояния, а арбитр со своей стороны спокойно размахивает желтой карточкой, то можно задуматься и о ставке на удаление одного из игроков.

Впрочем стоит также обратить внимание, что такой широкий спектр ставок в режиме Live есть не у всех букмекеров. О том, как подобрать удобную для себя букмекерскую компанию, расскажем далее.

Как подойти к выбору букмекера

Здесь стоит обратить внимание сразу на несколько аспектов. Во-первых, на ширину линии спортивных событий, на которые можно делать ставки онлайн. Второй важный момент – ширина линии прогнозов, которые букмекер допускает на каждое спортивное событие.

Также ключевым моментом является то, как быстро букмекер обновляет коэффициенты в ходе спортивного события. Объясняем просто: если вы хотите поставить, например, на гол в первом тайме футбольного матча, то с самого начала матча коэффициент на такой результат будет минимальным.

Уже потом он будет расти, но у каждого букмекера по-разному. Здесь более удобными для клиента являются те, кто оперативно обновляет коэффициенты. Ведь ждать 40 минут, чтобы поставить на гол в первом тайме с нормальным коэффициентом, никто не будет.

Довольно удобным в этом плане является Marathonbet. Здесь широкая линия спортивных событий в режиме live – от привычных футбола, баскетбола и тенниса и до собачьих бегов и снукера.



Линия спортивных событий у букмекера / Скриншот с сайта Marathonbet

Кроме того, букмекер дает огромную возможность для конкретных прогнозов. В начале таких более 200, что дает широкое поле для маневра. Конечно, по ходу матча количество возможных прогнозов уменьшается, ведь некоторые события (такие как гол в первом тайме, когда команды играют 50 минуту игры) становятся нереалистичными. Впрочем, спектр для выбора остается достаточно большим.



Возможные прогнозы на результаты спортивного события / Скриншот с сайта Marathonbet

Многие из тех, кто уже длительное время интересуются ставками, по разным причинам не любят менять букмекеров. Это может быть из-за привычки или банального нежелания что-то менять.

Впрочем, такое решение несколько ошибочно. Если вас что-то не устраивает, например, вы не можете найти интересного вам спортивного события или его результата, то можно подыскать букмекера, который обязательно даст вам то, что вы ищете.

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5 советов для начинающих

Преимущество ставок в режиме live – это возможность посмотреть, как развиваются события матча и в какой форме находятся игроки. Это преимущество однозначно следует использовать! Перед тем, как сделать ставку, не поленитесь и посмотрите матч хотя бы несколько минут. Это поможет понять, как на самом деле могут развиваться события в дальнейшем.

Здесь, к слову, важна возможность просматривать матч в режиме онлайн. Некоторые букмекеры дают возможность делать это прямо на их страницах. За это еще один "плюс" Marathonbet – там доступны онлайн-трансляции большинства спортивных событий.

Делайте ставки только на те виды спорта, за которыми лично следите и суть которых понимаете. Это не значит, что нужно быть аналитиком с мировой репутацией, чтобы ставить на конкретный вид спорта. Впрочем, банальное понимание того, какова вероятность ничейного результата в теннисе или сколько сетов должен выиграть теннисист для победы над соперником – очень важно.

Не гонитесь за низкими коэффициентами! Многие начинающие считают, что когда на какого-то спортсмена или команду низкий коэффициент – это практически гарантированная победа. Но это не так. В спорте неожиданности случаются очень часто. Предусмотреть их не могут даже букмекеры. Поэтому лучший вариант – это довольно ожидаемый результат с высоким коэффициентом.

Не стоит впадать в крайности! Этот совет содержит сразу два пункта, первый из которых предполагает, что не нужно идти ва-банк. Рассчитывайте свои финансовые возможности и ставьте на событие определенный процент от вашего банка. Это может быть 5%, если на вашем счету несколько тысяч, или же до 30%, если у вас маленький счет.

Кроме того, не стоит разочаровываться и делать необдуманные ставки. Да, конечно, никто не любит проигрывать, но это случается со всеми. К этому следует подходить с холодной головой и не пытаться сразу все отыграть, делая необдуманные ставки.

И напоследок помните: ставки на спорт – это просто развлечение. Если подходить к этому, как к возможности быстро и сказочно разбогатеть, то это скорее путь в никуда. Если же воспринимать это просто как развлечение в свободное время и делать обдуманные ставки на те события, в которых вы точно уверены, то это позволит время от времени неплохо пополнять собственный кошелек.



Бостон Селтикс – Майами Хит / Фото USA Today