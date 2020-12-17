Удобно и всегда под рукой – почему стоит установить мобильное приложение от Marathonbet
В современном мире отслеживать спортивные события и делать на них ставки просто и легко. Поможет в этом и мобильное приложение от Marathonbet.
Мобильное приложение от Marathonbet доступно для всех устройств, работающих на Android или iOS.
Стоит внимания Как делать онлайн ставки на спорт: пошаговая инструкция для новичков
В чем преимущество мобильного приложения от Marathonbet
Теперь, чтобы сделать ставку, не обязательно быть у компьютера. И заниматься беттингом можно тогда, когда удобно – по дороге на работу утром, во время обеда или в любую свободную минутку. Быстрый доступ ко всем линиям обеспечен в мобильном приложении.
Для любителей делать ставки на live-события, можно отслеживать ход матча сразу со своего смартфона. И делать ставки.
Присутствуют маркеры по всем основным видам спорта, что значительно упростит поиск.
Доступен полный функционал, что и на версии для десктопов – можно сделать выбранными определенные события и отслеживать их. Также всегда под рукой будут ваши ставки и купоны.
Первыми узнавать обо всех промоакциях от Marathonbet в своем приложении.
Также здесь можно сразу просмотреть события, на которые в Marathonbet выставлена нулевая маржа. На эти матчи в букмекерской конторе выше коэффициенты, благодаря чему можно получить больший выигрыш.
Как правильно установить мобильное приложение
- Нажмите на кнопку "загрузить приложение" и дождитесь, когда оно загрузится на ваше устройство. Не закрывайте уведомления о загрузке на панели уведомлений.
- Откройте Настройки вашего устройства. Для этого перейдите в список программ и найдите программу "Настройки".
- Теперь найдите раздел "Безопасность" и позвольте вашему устройству устанавливать приложения не только из Google Play Market или AppStore.
- Затем вернитесь в панель уведомлений и нажмите на загруженное приложение Marathonbet. После этого программа установится вам на устройство.
- Если у вас возникли проблемы с установкой приложения – обратитесь в службу безопасности по этой ссылке.
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