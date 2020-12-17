В современном мире отслеживать спортивные события и делать на них ставки просто и легко. Поможет в этом и мобильное приложение от Marathonbet.

Мобильное приложение от Marathonbet доступно для всех устройств, работающих на Android или iOS.

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В чем преимущество мобильного приложения от Marathonbet

Теперь, чтобы сделать ставку, не обязательно быть у компьютера. И заниматься беттингом можно тогда, когда удобно – по дороге на работу утром, во время обеда или в любую свободную минутку. Быстрый доступ ко всем линиям обеспечен в мобильном приложении.

Для любителей делать ставки на live-события, можно отслеживать ход матча сразу со своего смартфона. И делать ставки.

Присутствуют маркеры по всем основным видам спорта, что значительно упростит поиск.

Доступен полный функционал, что и на версии для десктопов – можно сделать выбранными определенные события и отслеживать их. Также всегда под рукой будут ваши ставки и купоны.

Первыми узнавать обо всех промоакциях от Marathonbet в своем приложении.

Также здесь можно сразу просмотреть события, на которые в Marathonbet выставлена нулевая маржа. На эти матчи в букмекерской конторе выше коэффициенты, благодаря чему можно получить больший выигрыш.

Как правильно установить мобильное приложение