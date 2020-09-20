Редкач поставил огромную пачку денег на победу Лопеса над Ломаченко: фото
Украинский боксер полусреднего весовой категории Иван Редкач дал свой прогноз на поединок между чемпионом мира по версиям WBA, WBO и WBC Franchise в легком дивизионе Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и обладателем титула IBF Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) .
Редкач сообщил в фейсбуке, что сделал ставку в букмекерской конторе на Лопеса в поединке против Ломаченко.
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Конфликт Ломаченко и Редкача
6 сентября Иван Редкач рассказал о том, что он встретился в церкви с украинским чемпионом Василием Ломаченко.
По словам Ивана, он поздравил Вася, а тот его грубо, с матом, оттолкнул двумя руками. При этом Редкач пришел в церковь с женой и сыном.
Боксер раскритиковал чемпиона мира в легком весе по его поведение, сделав акцент на том, что Ломаченко позиционирует себя как глубоко верующего человека, и подытожил: "Грош цена твоей вере, Вася".
Ломаченко – Лопес: главное о бое
- Поединок за звание абсолютного чемпиона мира запланирован на 17 октября и должен состояться в MGM Grand в Лас-Вегасе (США).
- Боксеры подписали контракт несмотря на то, что 23-летний Теофимо Лопес требовал больший гонорар.
- В Украине бой между Ломаченко и Лопесом эксклюзивно покажет платформа Megogo.
- До сих пор только один украинец становился абсолютным чемпионом мира. В 2018 году соответствующее достижение покорилось Александру Усику.
- Интересным нюансом в их контракте является то, что в соглашении отсутствует пункт о бое-реванше.