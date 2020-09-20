Украинский боксер полусреднего весовой категории Иван Редкач дал свой прогноз на поединок между чемпионом мира по версиям WBA, WBO и WBC Franchise в легком дивизионе Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и обладателем титула IBF Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) .

Редкач сообщил в фейсбуке, что сделал ставку в букмекерской конторе на Лопеса в поединке против Ломаченко.

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Конфликт Ломаченко и Редкача

6 сентября Иван Редкач рассказал о том, что он встретился в церкви с украинским чемпионом Василием Ломаченко.

По словам Ивана, он поздравил Вася, а тот его грубо, с матом, оттолкнул двумя руками. При этом Редкач пришел в церковь с женой и сыном.

Боксер раскритиковал чемпиона мира в легком весе по его поведение, сделав акцент на том, что Ломаченко позиционирует себя как глубоко верующего человека, и подытожил: "Грош цена твоей вере, Вася".

Ломаченко – Лопес: главное о бое